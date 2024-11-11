Линдрос об Овечкине: «Он разрывает и забивает пачками. Александр побьет рекорд Гретцки в конце февраля, возможно»

Эрик Линдрос предположил, когда Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (863 шайбы), уступая лишь Гретцки (894).

В нынешнем сезоне 39-летний форвард набрал 18 (10+8) очков за 14 матчей при полезности «плюс 9».

«В этом сезоне он может побить рекорд. Возможно, Овечкин сделает это в конце февраля. Если вы посмотрите на его темп, то увидите, как он разрывает и забивает пачками.

Это обычный Алекс – он не забрасывает в одной игре, а в следующей делает дубль», – сказал член Зала хоккейной славы Эрик Линдрос .

Майоров о рекорде Гретцки: «По Овечкину сказать нечего. Мне это неинтересно, как и сама НХЛ»

🚨 Новый дубль Овечкина: издевался над «Сент-Луисом»! До Гретцки – всего 31 шайба