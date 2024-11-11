Линдрос об Овечкине: «Он разрывает и забивает пачками. Александр побьет рекорд Гретцки в конце февраля, возможно»
Эрик Линдрос предположил, когда Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (863 шайбы), уступая лишь Гретцки (894).
В нынешнем сезоне 39-летний форвард набрал 18 (10+8) очков за 14 матчей при полезности «плюс 9».
«В этом сезоне он может побить рекорд. Возможно, Овечкин сделает это в конце февраля. Если вы посмотрите на его темп, то увидите, как он разрывает и забивает пачками.
Это обычный Алекс – он не забрасывает в одной игре, а в следующей делает дубль», – сказал член Зала хоккейной славы Эрик Линдрос.
Майоров о рекорде Гретцки: «По Овечкину сказать нечего. Мне это неинтересно, как и сама НХЛ»
🚨 Новый дубль Овечкина: издевался над «Сент-Луисом»! До Гретцки – всего 31 шайба
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости