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Фигурист Галлямов о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки в этом сезоне: «Вполне вероятно, сможет. Это большая легенда»

Александр Галлямов высказался о том, когда Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Овечкину осталась 31 шайба до рекорда Гретцки. Побьет в этом сезоне?

— Ови, вполне вероятно, сможет. Это большая легенда, желаю ему успехов и заброшенных шайб, — сказал фигурист.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
logoАлександр Галлямов
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