Фигурист Галлямов о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки в этом сезоне: «Вполне вероятно, сможет. Это большая легенда»
Александр Галлямов высказался о том, когда Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.
— Овечкину осталась 31 шайба до рекорда Гретцки. Побьет в этом сезоне?
— Ови, вполне вероятно, сможет. Это большая легенда, желаю ему успехов и заброшенных шайб, — сказал фигурист.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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