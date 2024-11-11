Фигурист Галлямов о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки в этом сезоне: «Вполне вероятно, сможет. Это большая легенда»

Александр Галлямов высказался о том, когда Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

— Овечкину осталась 31 шайба до рекорда Гретцки. Побьет в этом сезоне?

— Ови, вполне вероятно, сможет. Это большая легенда, желаю ему успехов и заброшенных шайб, — сказал фигурист.