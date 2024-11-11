Майоров о рекорде Гретцки: «По Овечкину сказать нечего. Мне это неинтересно, как и сама НХЛ»
Борис Майоров заявил, что не интересуется погоней Александра Овечкина за Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (863 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Мне нечего сказать по Овечкину и его рекордам. Мне это неинтересно, как и сама НХЛ.
Я не слежу за этой лигой и матчи не смотрю», – сказал двукратный олимпийский чемпион и член правления ФХР Борис Майоров.
🚨 Новый дубль Овечкина: издевался над «Сент-Луисом»! До Гретцки – всего 31 шайба
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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