Майоров о рекорде Гретцки: «По Овечкину сказать нечего. Мне это неинтересно, как и сама НХЛ»

Борис Майоров заявил, что не интересуется погоней Александра Овечкина за Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (863 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Мне нечего сказать по Овечкину и его рекордам. Мне это неинтересно, как и сама НХЛ.

Я не слежу за этой лигой и матчи не смотрю», – сказал двукратный олимпийский чемпион и член правления ФХР Борис Майоров .

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