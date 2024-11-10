Дзюба про Овечкина: «У меня побольше шансов побить рекорд по голам, но у него матчи чаще. Я не до конца верил, что в этом сезоне Саша так много забьет»
Артем Дзюба хочет стать рекордсменом быстрее Александра Овечкина.
На счету форварда «Акрона» 231 гол в профессиональной футбольной карьере. Лучший результат в России у Александра Кержакова – 233.
Овечкин отстает от лидирующего в НХЛ Уэйна Гретцки на 31 шайбу.
– Кто раньше побьет рекорд: Дзюба или Овечкин?
– У меня шансов побольше. Но у него матчи чаще.
Желаю Саше как можно быстрее побить рекорд. Потому что не до конца верил, что в этом сезоне так много забьет. Никто не верил, но пока он идет очень мощно. Весь мир это ждет, – сказал форвард «Акрона».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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