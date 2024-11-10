Уже в топ-5 снайперов сезона.

«Вашингтон» продолжает удивлять: даже домашнее поражение от «Питтсбурга» (2:4, Овечкин без очков) накануне не подкосило команду, а только раззадорило. Меньше чем через сутки команда была уже в Сент-Луисе и откровенно издевалась над «Блюз» – 8:1. Разумеется, без голов Овечкина не обошлось.

Реактивный Овечкин: один из лучших стартов в карьере

И ведь это не первый разгром в исполнении «Кэпс» в сезоне. Но если против «Коламбуса», неделей ранее, шайбы залетали уже в самом начале (5:0 в первом периоде, 7:2 в итоге), то сейчас раскачка шла гораздо дольше. К 27-й минуте счет был равным – 1:1, а у Овечкина очков не было.

Но именно его гол и стал победным. Александр получил передачу от Алексея Протаса в офисе и прошил Джордана Биннингтона:

Это уже 171-я победная шайба в его карьере – до рекорда НХЛ, который держит Яромир Ягр, осталось всего 4.

В третьем периоде Овечкин оформил второй дубль в сезоне – на этот раз забил в большинстве, воспользовавшись тем, что в суматохе Биннингтон далеко выкатился из ворот:

У Александра теперь 10 голов в сезоне – и он незаметно забрался в топ снайперов НХЛ. До первого места – 1 шайба. И это в 39 лет!

Кстати, во всех десяти случаях ему помогал отличиться Дилан Строум: у канадца пять первых и пять вторых передач на Овечкина. Только Никлас Бэкстрем выдавал серию из ассистов на Ови длиннее – у шведа было 11.

Александр проводит 20-й сезон в НХЛ и уже забросил 10 шайб. Для Уэйна Гретцки, за которым россиянин гонится, двадцатый сезон стал последним в карьере – и тогда Гретцки за всю регулярку выбил всего 9.

Темп у Овечкина в этом сезоне просто крейсерский: 10 шайб всего за 14 матчей – в прошлом сезоне для этого понадобилось 45 игр. Кстати, во всех 9 случаях прежде, когда Александр выбивал десятку за 14 матчей или быстрее, он заканчивал сезон с 40+ голами; причем пять раз – вообще с 50+ (в сезонах-2005/06, 2009/10, 2013/14, 2018/19 и 2021/22).

Это один из лучших стартов сезона в карьере Овечкина:

У Ови теперь 10 выездных шайб против «Сент-Луиса» – «Блюз» стали 18-й командой НХЛ, кому Александр забивал в гостях как минимум столько же. Больше таких соперников собрал только Гретцки – у него 19, а наравне – Марсель Дионн и Дино Сиссарелли.

Более того, «Сент-Луис» вообще одна из любимых команд Овечкина. «Блюз» и играют на Западе, вследствие чего встречаются с «Вашингтоном» не слишком часто, но Александр настрелял им уже 21 шайбу в 27 матчах – 0,78 гола в среднем за матч. Выше этот показатель лишь против «Миннесоты» – 0,83 шайбы (19 голов в 23 играх).

По окончании матча Овечкина признали первой звездой. «Он заряжает всю команду. Все хотят, чтобы он забивал. Конечно, мы все работаем на рекорд, и мы все побеждаем в матчах – обе задачи выполняем хорошо, и, надеюсь, мы продолжим так и дальше», – признал Строум.

«Вашингтон» коллективно уничтожил «Сент-Луис»: без очков всего четверо

Работают действительно все. Ну, почти: лишь четверо полевых игроков «Кэпс» не набрали очков (Мэтт Рой, Ник Дауд, Якуб Врана и Тревор ван Римсдайк). А 2+ очка набрали сегодня аж 8 игроков.

Особенно удачным вышел третий период, который «Вашингтон» выиграл 5:0. За эти 20 минут (а фактически меньше чем за 15 – с 02:09 по 16:45) очки набрали 11 хоккеистов. Счет бросков в этом отрезке– 13:5 в пользу «Кэпиталс».

Но не менее классный матч провел голкипер Логан Томпсон, обменянный летом из «Вегаса». У него 96% отраженных бросков (24 из 25) и седьмая победа из семи в сезоне. Томпсон обошел Томаша Вокоуна и установил новый клубный рекорд по количеству побед с начала игры за клуб.

Шикарен и весь «Вашингтон»: у клуба 20 очков в 14 матчах, всего 4 поражения, а обыграли уже и «Вегас», и «Даллас», и «Нью-Джерси», и «Рейнджерс». Команда поравнялась с «Каролиной» – столичные ниже только из-за лишнего матча. А до лидера Востока, «Флориды», всего 3 очка при игре в запасе. Эмоции от игры «Кэпиталс» отлично отражает главный герой команды:

«Сент-Луис» же провалился. Только Скотт Перунович и Мэтт Кессел ушли с положительным показателем полезности. Перуновичу вообще испортили праздник – у него первая шайба в карьере. Счет голам Скотт открыл в 79-й игре в НХЛ – ни у кого в истории «Блюз» не было столь же долгой засухи с начала карьеры. У прежнего рекордсмена Тома Тилли на первую шайбу ушло 70 матчей.

Кошмарный вечер был и у Биннингтона. Он пропустил все 8 шайб (70,4% отраженных бросков), упустил ворота в эпизоде с четвертой шайбой и вполне мог отражать броски при первой и третьей. Но все же главный момент вечера – заслуга именно Джордана. Он совершил роскошный сэйв при счете 1:1 в начале второго периода. Правда, сам же перед этим и ошибся – не смог обработать шайбу в углу:

«Сент-Луис» упал ниже 50% возможных очков – 14 баллов в 15 матчах. Но до зоны плей-офф – всего одно очко.

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Фото: East News /AP Photo/Jeff Roberson; Gettyimages /Patrick Smith / Staff