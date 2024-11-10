🚨 Новый дубль Овечкина: поиздевался над «Сент-Луисом»! До Гретцки – всего 31 шайба
Уже в топ-5 снайперов сезона.
«Вашингтон» продолжает удивлять: даже домашнее поражение от «Питтсбурга» (2:4, Овечкин без очков) накануне не подкосило команду, а только раззадорило. Меньше чем через сутки команда была уже в Сент-Луисе и откровенно издевалась над «Блюз» – 8:1. Разумеется, без голов Овечкина не обошлось.
Реактивный Овечкин: один из лучших стартов в карьере
И ведь это не первый разгром в исполнении «Кэпс» в сезоне. Но если против «Коламбуса», неделей ранее, шайбы залетали уже в самом начале (5:0 в первом периоде, 7:2 в итоге), то сейчас раскачка шла гораздо дольше. К 27-й минуте счет был равным – 1:1, а у Овечкина очков не было.
Но именно его гол и стал победным. Александр получил передачу от Алексея Протаса в офисе и прошил Джордана Биннингтона:
Это уже 171-я победная шайба в его карьере – до рекорда НХЛ, который держит Яромир Ягр, осталось всего 4.
В третьем периоде Овечкин оформил второй дубль в сезоне – на этот раз забил в большинстве, воспользовавшись тем, что в суматохе Биннингтон далеко выкатился из ворот:
У Александра теперь 10 голов в сезоне – и он незаметно забрался в топ снайперов НХЛ. До первого места – 1 шайба. И это в 39 лет!
Кстати, во всех десяти случаях ему помогал отличиться Дилан Строум: у канадца пять первых и пять вторых передач на Овечкина. Только Никлас Бэкстрем выдавал серию из ассистов на Ови длиннее – у шведа было 11.
Александр проводит 20-й сезон в НХЛ и уже забросил 10 шайб. Для Уэйна Гретцки, за которым россиянин гонится, двадцатый сезон стал последним в карьере – и тогда Гретцки за всю регулярку выбил всего 9.
Темп у Овечкина в этом сезоне просто крейсерский: 10 шайб всего за 14 матчей – в прошлом сезоне для этого понадобилось 45 игр. Кстати, во всех 9 случаях прежде, когда Александр выбивал десятку за 14 матчей или быстрее, он заканчивал сезон с 40+ голами; причем пять раз – вообще с 50+ (в сезонах-2005/06, 2009/10, 2013/14, 2018/19 и 2021/22).
Это один из лучших стартов сезона в карьере Овечкина:
У Ови теперь 10 выездных шайб против «Сент-Луиса» – «Блюз» стали 18-й командой НХЛ, кому Александр забивал в гостях как минимум столько же. Больше таких соперников собрал только Гретцки – у него 19, а наравне – Марсель Дионн и Дино Сиссарелли.
Более того, «Сент-Луис» вообще одна из любимых команд Овечкина. «Блюз» и играют на Западе, вследствие чего встречаются с «Вашингтоном» не слишком часто, но Александр настрелял им уже 21 шайбу в 27 матчах – 0,78 гола в среднем за матч. Выше этот показатель лишь против «Миннесоты» – 0,83 шайбы (19 голов в 23 играх).
По окончании матча Овечкина признали первой звездой. «Он заряжает всю команду. Все хотят, чтобы он забивал. Конечно, мы все работаем на рекорд, и мы все побеждаем в матчах – обе задачи выполняем хорошо, и, надеюсь, мы продолжим так и дальше», – признал Строум.
«Вашингтон» коллективно уничтожил «Сент-Луис»: без очков всего четверо
Работают действительно все. Ну, почти: лишь четверо полевых игроков «Кэпс» не набрали очков (Мэтт Рой, Ник Дауд, Якуб Врана и Тревор ван Римсдайк). А 2+ очка набрали сегодня аж 8 игроков.
Особенно удачным вышел третий период, который «Вашингтон» выиграл 5:0. За эти 20 минут (а фактически меньше чем за 15 – с 02:09 по 16:45) очки набрали 11 хоккеистов. Счет бросков в этом отрезке– 13:5 в пользу «Кэпиталс».
Но не менее классный матч провел голкипер Логан Томпсон, обменянный летом из «Вегаса». У него 96% отраженных бросков (24 из 25) и седьмая победа из семи в сезоне. Томпсон обошел Томаша Вокоуна и установил новый клубный рекорд по количеству побед с начала игры за клуб.
Шикарен и весь «Вашингтон»: у клуба 20 очков в 14 матчах, всего 4 поражения, а обыграли уже и «Вегас», и «Даллас», и «Нью-Джерси», и «Рейнджерс». Команда поравнялась с «Каролиной» – столичные ниже только из-за лишнего матча. А до лидера Востока, «Флориды», всего 3 очка при игре в запасе. Эмоции от игры «Кэпиталс» отлично отражает главный герой команды:
«Сент-Луис» же провалился. Только Скотт Перунович и Мэтт Кессел ушли с положительным показателем полезности. Перуновичу вообще испортили праздник – у него первая шайба в карьере. Счет голам Скотт открыл в 79-й игре в НХЛ – ни у кого в истории «Блюз» не было столь же долгой засухи с начала карьеры. У прежнего рекордсмена Тома Тилли на первую шайбу ушло 70 матчей.
Кошмарный вечер был и у Биннингтона. Он пропустил все 8 шайб (70,4% отраженных бросков), упустил ворота в эпизоде с четвертой шайбой и вполне мог отражать броски при первой и третьей. Но все же главный момент вечера – заслуга именно Джордана. Он совершил роскошный сэйв при счете 1:1 в начале второго периода. Правда, сам же перед этим и ошибся – не смог обработать шайбу в углу:
«Сент-Луис» упал ниже 50% возможных очков – 14 баллов в 15 матчах. Но до зоны плей-офф – всего одно очко.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Фото: East News/AP Photo/Jeff Roberson; Gettyimages/Patrick Smith / Staff
Франшиза - 863
Гость - 438
Офис Ови~322~
Большинство - 314
Овечкин лучший в НХЛ в номинациях:
Верный Однолюб - 863 за одну команду, Вашингтон (786 - Хоу, Детройт).
Гостевые голы (Самый Злой Гость) - 438 (Гретцки - 402),
Голы из левого круга (ovi’s offiсеGR8) Офис Ови~322~
Голы в большинстве (Лучший Экзекутор) - 314 (Андрейчук - 274),
В комбинации двух номинаций Гостевые голы в большинстве (Ждите в гости Экзекутора!) Ови, естественно, тоже рекордсмен - 159! (Б. Халл - 124).
Первые Голы в матче (У него есть Открывашка) - 145 (135 - Ягр)
Ови лучший и в комбинации двух номинаций. Ови Самый Злой Гость Бьющий Первым. Он 70 раз открывал счёт в гостевых матчах! (Б. Халл - 65)
Голы в пустые ворота (С Ним Не Рискуй!)-58 (Гретцки-56). Из них гостевые - 37(Сашок на посошок), (Гретцки--30). Забил 4 подряд в пустые, рекорд, тоже как и у Наместникова, но всего в трех матчах подряд!
Голы в овертаймах (Решала-победитель) -26 (Кросби - 22),
Если сложить эти голы в самые решающие моменты матча (первые, последние, в овертаймах и в пустые, в равных составах, а также другие победные или на ничью), то Ови всего таких важных шайб забросил около 400, гораздо больше всех в НХЛ (Наш Пострел везде поспел!)
Броски в створ (Пуля от Ови!) - 6670+ (Бурк – 6209)
Также может стать лучшим в номинациях:
Победные Голы (Победитель) (сейчас у Ови 131, 135 - Ягр),
Ну а Хиты (Не Стой на Пути!) - характер, харизма и фишка Ови! По хитам он третий (~4000 будет), в сочетании с результативностью это уникальная гремучая смесь: меткость, сила и богатырское здоровье!
А к концу сезона 2025/2026 у Ови - 900+, Гретцки (894)!
Великая Погоня GR8 Chase продолжается и закончится рекордом!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!
2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра
2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры
2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры
2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр
2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры
2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр
2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр
2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр
2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр
2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра
2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр
2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры
2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры
2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра
2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр
2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр
2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр
2022/23 - 75 очков (42+33), 73 игры
2023/24 - 65 очков (31+34), 79 игр
2024/25 - 18 очк... (10+8), 14 игр... продолж
Всего - 1568 очк... (863+705), 1440 игр...
Всего 20 сезонов.
Ови сыграл 13 сезонов с очками 1+ за игру, лучший среди наших Малкин - 15 сезонов 1+.
Ови единоличный рекордсмен по сезонам с голами 30+, 18 сезонов, у Гартнера -17.
Ови сыграл 14 сезонов с голами 35+, рекорд, как и у Гартнера.
Ови единоличный рекордсмен по сезонам 40+ голов, 13 сезонов, у Гретцки – 12.
Ови единоличный рекордсмен по сезонам 45+ голов, 12 сезонов, у Гретцки – 10.
Ови 9 сезонов с голами 50+, как и у Гретцки и Босси.
У Ови в карьере НХЛ:
Броски в створ ~7000 - в конце сезона- рекорд! (4,7 броска за матч).
Голы - 863 (~0,6- за матч, в среднем в 5ти матчах 3 шайбы)
Эффективность: броски/голы ~7,8 (в среднем каждый восьмой бросок - гол!)
Прогноз на окончание сезона 25/26г:
Матчи ~ 1570-1580
Броски ~ 7300+ (~4,5) - 1 место
Голы ~ 900+ (~0,6-) - 1 место
Очки ~ 1650+ - 10 место.
Ови монструозен на старте, конечно, но про партнеров тоже не нужно забывать - прогресс Протаса впечатляет, а Строум играет на уровне лучших распасовщиков лиги (при второй шайбе Ови основная заслуга на счету Дилана, который моментально вернул на пустые ворота). Впрочем сегодня много кто был хорош - и Макмайкл (уже по традиции), и получивший практику Сгарбосса, и даже любимец Петухова Дюбуа (передача на гол Чикрану шикарная). И даже с большинством стало получше, хотя позиционный розыгрыш в нём ещё дорабатывать и дорабатывать.
О шансах на рекорд в этом году лучше сейчас не вспоминать - вот будет к НГ 20+, тогда и можно поговорить. А сейчас просто наслаждаемся моментами величия Овечкина, которые происходят на наших глазах в режиме реального времени