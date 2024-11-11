Канарейкин считает, что Овечкин не обойдет Гретцки в этом сезоне: «Но если установит рекорд – все будут только рады. У Александра сверхмотивация»
«У Александра Овечкина есть сверхмотивация, и к тому же он хорошо подготовился к сезону. Успешно вошел в сезон, а к «Вашингтону» добавилась группа новых игроков, команда перегруппировалась. Хоккеисты грамотно расставлены по игровым звеньям, все они помогают Александру, а он находит с ними хорошее взаимопонимание. И самое главное – то, что крепкое здоровье позволяет ему показывать такую игру.
Конечно, Александр стремится к планке Уэйна Гретцки. По тому графику, с которым он сейчас идет, он может побить рекорд в этом сезоне. Но я думаю, что это все же произойдет в следующем. А если он установит рекорд в этом, то все будут только рады за него.
Очень важно, чтобы у него не было травм, а со всем остальным все складывается так, как надо. Овечкин начал этот сезон намного лучше, чем прошлогодний», – сказал заслуженный тренер России.
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