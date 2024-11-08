Александр Кожевников: «В «Ладе» пошли по пути Камалы Харрис. Она назвала фашистами Трампа и его последователей, а Чеботарев – болельщиков клуба»

Александр Кожевников сравнил руководство «Лады» с Камалой Харрис.

– Что отметили для себя на неделе непосредственно в хоккее?

– Неделю абсурда продолжили в «Ладе ». Там пошли по пути Камалы Харрис (кандидата в президенты США – Спортс’‘). Тоже забавная история. И тоже со смехом сквозь слезы.

– Александр Викторович, поясните.

– Я давно присматриваюсь к гендиректору «Лады» Александру Чеботареву , яркий персонаж. В былые годы активно занимался в «Ладе» «купи-продай», плотно работал с агентами, убирал тех, кто этому бизнесу мешал – как, например, пару лет назад тренера Белова.

Но сейчас, видимо, наслушавшись американской предвыборной агитации, пошел еще дальше. Если Харрис назвала фашистами Трампа и его последователей, то Чеботарев – болельщиков «Лады».

Честно говоря, был в шоке. В нынешние времена надо объединять людей, особенно через спорт, а тут, наоборот, идет их стравливание.

Странно, что эти позорные высказывания директору простили – на уровне как региона, так и КХЛ. Хотя именно регион и лига потерпели моральный ущерб, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

Гендиректор «Лады» о конфликте с фанатами: «С фашистами мириться не собираюсь. У меня один дед погиб, другой инвалидом пришел с войны. Они должны обеспечить гигиену в своих рядах»