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Губернатор Самарской области поручил разобраться с зарплатами в «Ладе»: «Ликвидируйте в кратчайшие сроки. Задержек ни в одном секторе быть не должно»

Губернатор Самарской области попросил разобраться с ситуацией в «Ладе».

Вячеслав Федорищев на совещании правительства региона поручил помощнику по вопросам развития профессионального спорта, создания объектов спортивной инфраструктуры Дмитрию Яковлеву разобраться в ситуации с задержкой зарплат хоккеистам «Лады».

«Вижу, есть сообщения по хоккейной «Ладе», по зарплатам. Дмитрий Николаевич, прошу вас сегодня разобраться.

Доложите мне отдельно, если есть сейчас по каким‑то профессиональным клубам обязательства правительства Самарской области, долги по зарплатам, ликвидируйте в кратчайшие сроки.

А предложения по повышению эффективности работы клубов, в том числе какие зарплаты мы платим многомиллионные в месяц, кому мы платим, сколько этих людей, играют ли они, сколько проводят времени непосредственно в игре или отсиживаются на скамейке, что у нас со штабами административными и тренерскими, здесь отдельный доклад сделайте.

А сейчас отреагируйте на задержки зарплат. Задержек зарплат ни в одном секторе быть не должно», – сказал Вячеслав Федорищев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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