«Лада» выплатила зарплату игрокам за сентябрь, есть задержка аванса за октябрь. В клубе планируют погасить задолженность в ближайшее время

В «Ладе» планируют погасить задолженность по зарплате в ближайшее время.

Ранее сообщалось , что правительство Самарской области может начать сокращать расходы на команду.

«ХК «Лада » уведомил лигу, что по состоянию на 5 ноября 2024 года заработная плата за сентябрь выплачена, но есть задержка выплаты аванса за октябрь. Сроки выплаты заработной платы за октябрь еще не наступили.

Руководство клуба находится на контакте с КХЛ по этому вопросу и рассчитывает погасить задолженности в ближайшее время», – сообщили в пресс‑службе КХЛ.

Гендиректор «Лады»: «Мы не для того выходили в КХЛ, чтобы потом сниматься. Будет другая команда в следующем сезоне – упор на молодых, амбициозных игроков»

Губернатор Самарской области поручил разобраться с зарплатами в «Ладе»: «Ликвидируйте в кратчайшие сроки. Задержек ни в одном секторе быть не должно»