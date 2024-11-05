«Лада» выплатила зарплату игрокам за сентябрь, есть задержка аванса за октябрь. В клубе планируют погасить задолженность в ближайшее время
Ранее сообщалось, что правительство Самарской области может начать сокращать расходы на команду.
«ХК «Лада» уведомил лигу, что по состоянию на 5 ноября 2024 года заработная плата за сентябрь выплачена, но есть задержка выплаты аванса за октябрь. Сроки выплаты заработной платы за октябрь еще не наступили.
Руководство клуба находится на контакте с КХЛ по этому вопросу и рассчитывает погасить задолженности в ближайшее время», – сообщили в пресс‑службе КХЛ.
Гендиректор «Лады»: «Мы не для того выходили в КХЛ, чтобы потом сниматься. Будет другая команда в следующем сезоне – упор на молодых, амбициозных игроков»
Губернатор Самарской области поручил разобраться с зарплатами в «Ладе»: «Ликвидируйте в кратчайшие сроки. Задержек ни в одном секторе быть не должно»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий