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«Ладе» предлагают отправлять экипировку на матчи автобусом, а не самолетом. В клубе задержки зарплаты и отсутствуют премии (Алексей Шевченко)

В «Ладе» могут начать экономить на команде.

Ранее в Самарской области произошла смена губернатора. С 31 мая 2024 года вместо Дмитрия Азарова должность занимает Вячеслав Федорищев. До 13 сентября он был исполняющим обязанности, но после победы на выборах стал полноценным губернатором.

«Зарплату не платят больше месяца, премий вообще не давали ни разу, начались и другие сложности.

Новый куратор от губернатора начинает экономить. Команда, по его мнению, должна летать обычными самолетами.

Вроде бы все может дойти до того, что игроки разными путями будут лететь после матчей в Москве. На что успеют купить билеты, на том и полетят.

Или баулы предлагают не грузить в самолет, а отправлять автобусом. Будут большие вопросы по экипировке. Я описал 10 процентов от проблем», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

«Лада» идет на девятом месте в Восточной конференции, набрав 21 очко за 21 матч.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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