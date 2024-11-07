КХЛ возрождает Ярмарку юниоров – и это уже скандал: ФХР против, СКА не вошел в рабочую группу

Много темных пятен.

КХЛ официально объявила о возрождении Ярмарки юниоров – системы распределения молодых игроков между клубами лиги. Аналог драфта уже существовал в лиге с 2009 по 2016 годы. Для возобновления Ярмарки создана специальная рабочая группа, которая займется исправлением проблем прошлого драфта КХЛ.

Пока заявление лиги вызывает много вопросов.

Процедура драфта – один большой вопрос. ФХР протестует против самой идеи

Для разработки нового проекта Ярмарки создали рабочую группу из руководителей клубов КХЛ, менеджеров, агентов и экспертов. Окончательный состав неизвестен, но участие в группе уже подтвердили бывший генменеджер клубов КХЛ и скаут Леонид Вайсфельд, а также экс гендир «Сибири» Кирилл Фастовский.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что никто из представителей клуба не вошел в рабочую группу: «СКА нет в этой рабочей группе, хотя мы действующие чемпионы Молодежной хоккейной лиги».

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин также сообщил, что клуб не получил приглашение. Также Сопин поставил чуть ли не самый важный вопрос возрождения Ярмарки: «До конца неясно, как будут осуществляться переходы между школами, потому что клубы и независимые школы вкладывают деньги в развитие детей. Как это будет компенсироваться?»

Против возвращения Ярмарки выступила Федерация хоккея России. Основной аргумент ФХР заключается в том, что эта практика полностью копирует опыт НХЛ. Системы юниорских школ в России и Северной Америке значительно отличаются. Все это, по мнению ФХР, разрушает КХЛ и российский хоккей в целом.

Отдельно ФХР сделала отсылку на противоречие драфта с политикой президента: «Выбор талантливого игрока хоккейным клубом против его воли может способствовать его отъезду в иностранные лиги, что идет вразрез с позицией Президента РФ В.В. Путина по противодействию оттоку молодых игроков».

Позиция ФХР: драфт действует против интересов отдельных игроков и провоцирует их уезжать за границу. Но мнение Федерации ни на что не влияет – этим летом КХЛ вышла из-под эгиды ФХР и де-юре обрела полную самостоятельность в принятии решений.

В истории с новым драфтом КХЛ пока мало ясности. Не состоялось даже собрание с участием клубов. Важно понять и схему взаимодействия с юношескими школами. Мало кто из них обходится без поддержки клубов КХЛ.

Предыдущую Ярмарку юниоров постоянно меняли – от названия до регламента

Система драфта в России уже существовала. Впервые он состоялся сразу после второго сезона КХЛ. Позже название русифицировали – драфт превратился в Ярмарку юниоров.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко объяснил это решение так: «Кто-то критиковал меня за какой-то квасной патриотизм, считая, что нужно называть это словом «драфт», но у нас есть и стилевые отличия от драфта НХЛ, поэтому мы решили не использовать английские слова для описания нового формата и новых возможностей».

В драфте КХЛ участвовали выпускники независимых школ и академий клубов без контракта. Также допускались хоккеисты из России, которые не подписаны командами КХЛ.

Драфт затрагивал и иностранных игроков в возрасте от 17 до 20 лет, если они не имеют соглашений с клубами КХЛ. В этом плане есть отличие от НХЛ – там выбирают только совершеннолетних хоккеистов.

В КХЛ активно пользовались правом выбора иностранцев. Правда, редко кто из них них доезжал до лиги. Иногда случались курьезы. Например, в 2014-м «Медвешчак» под 77-м номером выбрал 17-летнего Коннора Макдэвида. Так менеджеры клубов готовились к локауту в НХЛ. Очевидно, Макдэвид не собирался приезжать в КХЛ и воспринял эту новость с юмором: «Признаться это круто, что меня там задрафтовали. Но играть там ни в коем случае не является моей целью. Для меня было бы мечтой играть на родной земле».

Изначально драфт создавался, чтобы выровнять силы участников. Предполагалось, что более слабой команде по итогам сезона достанется самый талантливый и сильный игрок. Топ-клубы быстро нашли лазейку.

В 2009-м под первым номером ЦСКА выбрал защитника «Мечела» Михаила Пашнина. Московский клуб так сильно хотел получить именно этого игрока, что прямо перед стартом поменялся пиками с минским «Динамо». Белорусской команде отошли все оставшиеся номера ЦСКА.

Несовершенство системы драфта в России проявилось и в другом. Чтобы клубы сохранили воспитанников, им разрешалось подписать до пяти собственных выпускников перед драфтом. В 2015-м ограничение сняли – так руководство лиги позволило клубам защищать молодых игроков из системы и стимулировало развитие школ. С другой стороны, это моментально сократило число сильных игроков на драфте, поскольку команды просто отказывались отпускать звездных воспитанников.

Показательными стали цифры перед Ярмаркой-2015. Больше всех тогда подписал «Трактор» – сразу 19 игроков. Затем шли «Локомотив» (15), «Магнитка» (10), «Витязь» и «Ак Барс» (по 9).

Это решение сильно отразилось на результатах последнего на данный момент драфта-2016. Там первыми двумя номерами стали Вениамин Баранов и Александр Алемасцев. Первый в КХЛ так и не дебютировал и сейчас играет на уровне ВХЛ. Второй уже завершил карьеру.

В 2017-м от идеи драфта отказались и исключили Ярмарку из регламента. Вместо этого КХЛ с ФХР разработали процедуру подписания контрактов с выпускниками хоккейных школ. На это клубам выделили специальный промежуток времени с 1 февраля по 30 апреля.

Президент ФХР Владислав Третьяк сразу же поддержал решение: «Лично я сразу был против системы драфта, она стала слепым копированием модели НХЛ. Нам нужно придерживаться своей системы подготовки игроков».

Как раз из-за наличия другой системы подготовки юниоров драфт в КХЛ не прижился. Когда клубам ограничивали число подписанных воспитанников до Ярмарки, это не устраивало сами команды. В таком случае клубы просто могли ограничить вложения в развитие школ.

Бывший президент РЖД Владимир Якунин в интервью «СЭ» говорил, что именно из-за несправедливости драфта компания не стала акционером лиги: «При создании КХЛ мы действительно проявляли интерес к этому проекту. Не иссяк этот интерес и сейчас. Но в наших принципах – никогда не заниматься тем делом, с идеологией которого мы согласны, но не в полной мере. Неправильно, когда клуб растит игрока, вкладывает в его воспитание деньги, но не может оставить его у себя – игрок попадает на драфт, и там его спокойно забирает другая команда».

Поскольку существование академий в целом возможно только благодаря спонсорам клубов, лига пошла на уступки и разрешила подписывать нужное число юниоров до драфта. Но как показал опыт, тогда на Ярмарку попадали далеко не самые топовые игроки. В таком случае смысл драфта терялся, что и привело к его полной отмене.

Первые номера драфтов КХЛ – где они сейчас?

Всего в истории КХЛ состоялись восемь драфтов. За этот период на Ярмарке юниоров поучаствовали 1236 хоккеистов. Наибольший интерес вызывают судьбы первых номеров драфта.

Самым успешным из списка стал Кирилл Капризов. В новокузнецком «Металлурге» он адаптировался к взрослому хоккею и затем перешел в «Салават», откуда его потом забрали в ЦСКА. В московской команде Капризов закрепился в статусе одного из лидеров, набирая в среднем по 60 очков за сезон. В 2019-м Капризов стал обладателем Кубка Гагарина вместе с ЦСКА, а через год уехал в НХЛ играть за «Миннесоту».

Похожая судьба сложилась у Слепышева, разве что в НХЛ он не остался. Зато в КХЛ все было в порядке. Как и Капризов, Слепышев заявил о себе в новокузнецком «Металлурге» и через год перешел в «Салават». После трех лет за океаном Слепышев приехал в ЦСКА и трижды завоевал Кубок Гагарина с командой. Этим летом он перешел в «Динамо», но во время сезона приостановил карьеру по личным причинам.

Яшкин стал единственным первым номером драфта КХЛ, который до этого играл не в России. «Сибирь» его выбрала в 2010-м, но в российскую лигу он приехал только перед сезоном-2019/20. Тогда форвард оказался в московском «Динамо» – благодаря обмену прав с «Сибирью». В «Динамо» нападающий сразу же стал лидером команды и одним из лучших игроков лиги.

Пашнин – пример игрока, который не уезжал за границу. После того, как ЦСКА вырвал его на первом драфте, он не сразу закрепился здесь. Лучшим периодом в его карьере стали пять сезонов в «Локомотиве», после чего он вернулся в ЦСКА и завоевал с клубом Кубок Гагарина. Правда, сыграл он далеко не решающую роль, поучаствовав лишь в шести матчах плей-офф. После сезона-2023/24 Пашнин покинул СКА, за который играл последние два сезона, и до сих пор остается без контракта.

Из остальных закрепиться в КХЛ не удалось никому. Дмитрий Осипов уже на самом драфте-2013 всем видом показал возмущение от того, что его выбрал «Амур». После драфта он поспешно уехал в канадскую юниорскую лигу и с тех пор так и не сыграл в КХЛ. В НХЛ Осипов не пробился, но и возвращаться в Россию не думает.

Артем Мальцев на уровне КХЛ сыграл всего пять матчей за «Сочи». Большую часть карьеры он провел в ВХЛ, но с сезона-2022/23 не играет и там. Чуть лучше дела у Дениса Александрова. На драфте его выбрал СКА, где весь сезон-2013/14 он был запасным. После он пробовал себя в «Сочи» и «Сибири», но больше всего сыграл в ВХЛ.

Все случаи объединяет одно: ни один игрок не закрепился в команде, которая его выбрала.

Фото: РИА Новости /Алексей Куденко, Сергей Гунеев; Gettyimages /Michael Reaves