Владимир Плющев высказался против возвращения драфта в КХЛ.

Ранее лига объявила о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов. Драфт юниоров уже проводился в Фонбет чемпионате КХЛ с 2009 по 2016 год.

«Те, кто предлагает драфт, видимо, не очень вообще понимают, что такое хоккей и что необходимо для его развития.

Не нужно все слизывать с НХЛ – в Северной Америке и Канаде абсолютно другая жизнь, другие условия и возможности.

В нашей системе воспитывать хоккеистов, чтобы потом они попадали на драфт в другие клубы, – неимоверная глупость! У тренеров просто отпадет желание развивать игроков, которые будут уезжать.

Вряд ли игрок из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы или Казани, где у него, помимо хоккея, учеба и родственники, поедет играть в Хабаровск или Новосибирск. Абсолютно другая атмосфера.

Когда раньше был драфт, помнится, клубы защищали то ли пять, то ли семь своих воспитанников. Те ребята, кто будет недоволен драфтом, будут просто-напросто уезжать за океан или в Европу. И остановить этот процесс мы будем не в силах.

Так что в нынешних реалиях драфт будет только во вред», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

Терещенко о драфте в КХЛ: «Что будет со школами при клубах? Они теперь необязательны, только фарм-клубы. Драфт с 18 лет, значит, надо менять структуру и МХЛ»