Владимир Плющев: «Кто предлагает драфт в КХЛ – не понимают, что такое хоккей. Не нужно слизывать с НХЛ – в США и Канаде другая жизнь, условия и возможности»
Ранее лига объявила о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов. Драфт юниоров уже проводился в Фонбет чемпионате КХЛ с 2009 по 2016 год.
«Те, кто предлагает драфт, видимо, не очень вообще понимают, что такое хоккей и что необходимо для его развития.
Не нужно все слизывать с НХЛ – в Северной Америке и Канаде абсолютно другая жизнь, другие условия и возможности.
В нашей системе воспитывать хоккеистов, чтобы потом они попадали на драфт в другие клубы, – неимоверная глупость! У тренеров просто отпадет желание развивать игроков, которые будут уезжать.
Вряд ли игрок из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы или Казани, где у него, помимо хоккея, учеба и родственники, поедет играть в Хабаровск или Новосибирск. Абсолютно другая атмосфера.
Когда раньше был драфт, помнится, клубы защищали то ли пять, то ли семь своих воспитанников. Те ребята, кто будет недоволен драфтом, будут просто-напросто уезжать за океан или в Европу. И остановить этот процесс мы будем не в силах.
Так что в нынешних реалиях драфт будет только во вред», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Терещенко о драфте в КХЛ: «Что будет со школами при клубах? Они теперь необязательны, только фарм-клубы. Драфт с 18 лет, значит, надо менять структуру и МХЛ»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий