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Директор «Динамо» о драфте КХЛ: «Как компенсации будут считаться? Дадут ли за каждого игрока по 3-5 млн рублей? Какие условия? Это все надо изучать»

Алексей Сопин высказался о возможном возвращении драфта в КХЛ.

Ранее в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

– Пока много белых пятен во всей этой истории. Вот нам в клуб пришло письмо, нас тоже пригласили в рабочую группу. Кажется, во вторник пройдет совещание.

Но для нас непонятно. Вот хоккейные школы финансируются полностью за счет клуба, спонсоров, за счет субсидий Москомспорта, то есть государственных денег. И как это будет выглядеть?

Хорошо, мы защитили двоих своих выпускников, других забирают. Но как будет рассчитываться компенсация? Дадут ли нам за каждого игрока, допустим, по три-пять миллионов рублей?

– А сколько, навскидку, стоит подготовка одного хоккеиста?

– Надо смотреть, он в клубе с пяти лет, образно, или пришел за год-два до выпуска. Надо все высчитывать. Но я думаю, адекватная цена будет начинаться от пяти миллионов (рублей).

Опять же, возникает вопрос – захотят ли другие клубы платить столько за 16-17-летнего юниора, чья спортивная перспектива пока не очень понятна?

С другой стороны, – а если это юниор уровня сборной России? У нас есть возраста, по которым за сборную играют по шесть-семь человек. То есть мы двоих защитили, а пятерых заберут? А дадут ли справедливую компенсацию?

– Думаю, вы даже за пять миллионов не согласились бы отдать того же Ивана Рябкина.

– Разумеется. Ну, допустим, нами защищены Рябкин, защитник Курбан Лиъматов. Но у нас еще есть перспективные ребята 2007 года рождения – Иван Архипов, Максим Ильин, Михаил Меликов… Это классные парни, и я не хотел бы сейчас Архипова или Меликова за пять миллионов продавать.

Вот как это будет рассчитываться? Я согласен, может быть, каким-то ребятам драфт даст дорогу в жизнь. Но команды же разные – есть с возрастным составом, а есть те, в которых больше доверяют молодежи.

Спору нет: возможно, ребята поедут в другую систему, где быстрее выйдут на взрослый уровень. Но вот как компенсации будут считаться? Какие условия? Это все надо изучать, – сказал спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин.

КХЛ возрождает Ярмарку юниоров – и это уже скандал: ФХР против, СКА не вошел в рабочую группу

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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