Терещенко о драфте в КХЛ: «Что будет со школами при клубах? Они теперь необязательны, только фарм-клубы. Драфт с 18 лет, значит, надо менять структуру и МХЛ»

Алексей Терещенко оценил плюсы и минусы возвращения драфта в КХЛ.

Сегодня в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

Драфт юниоров уже проводился в лиге с 2009 по 2016 год.

«Я ни на стороне ФХР, ни на стороне КХЛ в вопросе драфта. Я за благо ребят, которые выступают и тренируются в академиях, и чтобы у них было дальнейшее развитие. Мне вообще все равно, есть драфт или нет.

Мы всю жизнь в нынешней системе играем. Самое главное, чтобы ребята получали хоккейное образование. Нужно, чтобы подробно рассказали о том, для чего нужен драфт, что это такое, дали определенный его рисунок. Я вообще ни за то, ни за то.

Не знаю, как это может быть, все нужно взвешивать. Что будет со школами, которые находятся при клубах? Непонятно. Насколько я понимаю, теперь, чтобы команда была в КХЛ, своя школа им необязательна, а только фарм-клуб.

Говорить, что я за КХЛ или ФХР – неправильно. Я за развитие нашего детского хоккея, чтобы ребята получали хорошее хоккейное образование и были востребованы в МХЛ , ВХЛ и КХЛ.

Опять же, вот драфт с 18 лет, а это значит, что надо вообще менять всю структуру и МХЛ. Нужно понимание, что КХЛ может предложить в этой инициативе. Как я понимаю, в случае драфта МХЛ будет отвязана от КХЛ и привяжется к школам.

Должна же ещё быть компенсация игроков. Вопросов по драфту масса. Тут сложно вообще что-то говорить. Хочется просто понять, как это будет работать», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .

ФХР о драфте в КХЛ: «Выбор игрока против воли может способствовать его отъезду. Это идет вразрез с позицией Путина. Эта процедура разрушает систему отечественного хоккея»