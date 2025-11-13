«Авангард» заявил Войнова и Гуляева в 4-е звено атаки на матч с «Трактором». В состав вошли 8 защитников и 10 форвардов
«Авангард» заявил двух защитников в 4-е звено атаки на матч с «Трактором».
«Авангард» опубликовал заявку на матч FONBET чемпионата КХЛ против «Трактора».
Защитники Вячеслав Войнов и Михаил Гуляев числятся в качестве форвардов четвертого звена. В состав омского клуба вошли 8 нападающих и 10 защитников.
«Авангард» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 31 очко за 24 игры.
Шевченко о Сопине в «Авангарде»: «Пытается влиять на Ги Буше, но тот прикрывается Кожевниковым. Ткачева сейчас не хватает, когда с ним была история – тренер не может такие вещи решать»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
