Дементьев о драфте в КХЛ: «Суть в сохранении молодых игроков в командах, из которых они выходят. Я не сторонник защиты своих воспитанников. Необходима свобода выбора»
Сегодня в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.
Драфт юниоров уже проводился в лиге с 2009 по 2016 год.
– Это нужное начинание на текущий момент. Восстановление Ярмарки юниоров поможет распределить игроков по клубам, снимет напряжение по поводу обескровливания команд на юношеском, юниорском уровне, позволит сохранить молодых игроков в своих регионах на начальном этапе.
Здесь очень глубокий вопрос, который в двух словах не описать. Но суть сводится к следующему: здесь не только перераспределение игроков, но и сохранение их в молодом возрасте в тех городах и командах, из которых они выходят.
– У вас есть мнение насчет того, сколько своих воспитанников должен будет защищать клуб на Ярмарке?
– Я не сторонник защиты своих воспитанников. Максимум – один игрок.
– Многие клубы с развитыми школами будут против отсутствия защиты своих игроков.
– Конечно, они будут против. Потому что это будет нивелировать приглашение игроков на данном этапе. Понятно, что они вкладывают средства в спортивные школы.
Но для рейтинга, для понимания контрактов и того, кто все-таки лучший в возрастной группе, необходимо дать свободу выбора на драфте, – сказал агент и хоккейный эксперт.
ФХР о драфте в КХЛ: «Выбор игрока против воли может способствовать его отъезду. Это идет вразрез с позицией Путина. Эта процедура разрушает систему отечественного хоккея»
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