Дементьев о драфте в КХЛ: «Суть в сохранении молодых игроков в командах, из которых они выходят. Я не сторонник защиты своих воспитанников. Необходима свобода выбора»

Алексей Дементьев высказался о возможном возвращении драфта в КХЛ.

Сегодня в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

Драфт юниоров уже проводился в лиге с 2009 по 2016 год.

– Это нужное начинание на текущий момент. Восстановление Ярмарки юниоров поможет распределить игроков по клубам, снимет напряжение по поводу обескровливания команд на юношеском, юниорском уровне, позволит сохранить молодых игроков в своих регионах на начальном этапе.

Здесь очень глубокий вопрос, который в двух словах не описать. Но суть сводится к следующему: здесь не только перераспределение игроков, но и сохранение их в молодом возрасте в тех городах и командах, из которых они выходят.

– У вас есть мнение насчет того, сколько своих воспитанников должен будет защищать клуб на Ярмарке?

– Я не сторонник защиты своих воспитанников. Максимум – один игрок.

– Многие клубы с развитыми школами будут против отсутствия защиты своих игроков.

– Конечно, они будут против. Потому что это будет нивелировать приглашение игроков на данном этапе. Понятно, что они вкладывают средства в спортивные школы.

Но для рейтинга, для понимания контрактов и того, кто все-таки лучший в возрастной группе, необходимо дать свободу выбора на драфте, – сказал агент и хоккейный эксперт.

ФХР о драфте в КХЛ: «Выбор игрока против воли может способствовать его отъезду. Это идет вразрез с позицией Путина. Эта процедура разрушает систему отечественного хоккея»