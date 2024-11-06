Канарейкин о драфте в КХЛ: «Хорошая идея для увеличения конкуренции и развития российского хоккея. Стоит поощрять клубы, которые славятся академиями, возможно»

Федор Канарейкин высказался о возможном возвращении драфта в КХЛ.

Сегодня в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

«Идея хорошая. Она задумана для усиления нижней части таблицы сильными игроками. Это пошло бы на увеличение конкуренции в КХЛ и развитие всего нашего хоккея.

При условия, что все удастся правильно и равномерно распределить. В прошлый раз не получилось потому, что даже если идея неплохая, довести ее до конца удается не всегда. Начинается перетягивание канатов.

Понятно, что клуб, который воспитал группу талантов, ревностно относится к тому, что у него забирают игроков, и хочет их сохранить. Это камень преткновения, безусловно.

Возможно, стоит поощрять те клубы, которые славятся своими академиями, работой с молодежью, а также тренеров. Надо найти доскональный подход, устраивающий всех», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.