Канарейкин о драфте в КХЛ: «Хорошая идея для увеличения конкуренции и развития российского хоккея. Стоит поощрять клубы, которые славятся академиями, возможно»
Сегодня в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.
«Идея хорошая. Она задумана для усиления нижней части таблицы сильными игроками. Это пошло бы на увеличение конкуренции в КХЛ и развитие всего нашего хоккея.
При условия, что все удастся правильно и равномерно распределить. В прошлый раз не получилось потому, что даже если идея неплохая, довести ее до конца удается не всегда. Начинается перетягивание канатов.
Понятно, что клуб, который воспитал группу талантов, ревностно относится к тому, что у него забирают игроков, и хочет их сохранить. Это камень преткновения, безусловно.
Возможно, стоит поощрять те клубы, которые славятся своими академиями, работой с молодежью, а также тренеров. Надо найти доскональный подход, устраивающий всех», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
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