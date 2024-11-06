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  • Сушинский о драфте в КХЛ: «Ребята не будут умирать в одном клубе, а будут расходиться по командам. Нет таких перспектив, как в НХЛ – там более-менее выравнена зарплата»
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Сушинский о драфте в КХЛ: «Ребята не будут умирать в одном клубе, а будут расходиться по командам. Нет таких перспектив, как в НХЛ – там более-менее выравнена зарплата»

Максим Сушинский высказался о возможном возвращении драфта в КХЛ.

Сегодня в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

«Объясню, почему система драфта может не работать в России, в отличие от Северной Америки. Все клубы имеют дочерние юношеские команды, которые они ведут и оплачивают. В этом будет самая большая проблема, потому что ты кормишь, одеваешь и тренируешь, а потом его забрал другой клуб.

Зато будет всем проще, что молодежь будет расходиться по клубам. Ребята не будут принадлежать одному клубу и умирать в нем, а будут расходиться по другим командам. Здесь есть как плюсы, так и минусы.

Клубы должны получать компенсацию за ведение игрока, потому что финансы тратятся на развитие. Сумма компенсации рассчитывается элементарно. Легко найти сумму обучения ребенка за год, ну и к этому добавить бонус за попадание наверх. Я думаю, в этом большая проблема.

Да, придется переделать МХЛ, драфт будет с 18 лет. Это серьезный проект, и его надо продумывать. Эта ярмарка юниоров у нас уже была в начале истории КХЛ. Я за то, чтобы вся молодежь не оседала в одних клубах, а расходилась по другим.

Понятное дело, что у нас нет таких перспектив, как в НХЛ, где везде примерно одинаковые условия и контракт. У нас тогда придется выравнивать все клубы, чтобы у каждого был шанс не занять девятое-десятое место, а бороться за призы.

Да, в НХЛ тоже не каждый может победить, но там хотя бы более-менее выравнена заработная плата», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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