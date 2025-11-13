Морозов об Овечкине в КХЛ: «Рад видеть его игру в любой лиге. Когда он на семейном совете примет решение, тогда и озвучит»

Глава КХЛ Алексей Морозов: рад видеть игру Александра Овечкина в любой лиге.

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о возможном возвращении Александра Овечкина в Россию.

«Только Александру решать, где он продолжит свою карьеру и будет ли он ее продолжать. Всегда рад видеть игру Александра, в любой лиге. Счастлив наблюдать за временем, когда Александр устанавливает свои рекорды, бьет чужие. И радует нас своей игрой.

Прощальный сезон в КХЛ? Предложите это Александру. Когда он примет решение на семейном совете, тогда он и озвучит нам. Главное – здоровье и силы, чтобы играть. А где он продолжит карьеру, зависит от него», – сказал Морозов.

