Кудашов о 4:3 с «Витязем»: «Паники у «Динамо» не было. Мы контролировали ход матча, несмотря на ошибки. Комтуа далек от идеала, еще много над чем работать»

Алексей Кудашов высказался после победы над «Витязем» (4:3).

– Серьезно готовились к игре. Контролировали ход матча, сыграли нормально.

– Есть удовлетворение от победы? Все‑таки концовка была нервной.

– Бывает такое, хорошо, что выигрываем, несмотря на ошибки. Есть примеры, что надо исправлять, но очки остаются. В этом матче у нас никакой паники не было.

– Что можете сказать о состоянии О’Делла?

– Пока не знаю, когда он появится, у него реабилитация, надеюсь, в ближайшие дни начнет тренировки.

– Как собирали звено Михеев – Рашевский – Комтуа?

– Так получилось, другие звенья были уже собраны.

– Что можете сказать о передачах Комтуа?

– Результативность – неотъемлемая часть хоккея, еще много над чем работать, он далек от идеала, – сказал главный тренер московского «Динамо » Алексей Кудашов.