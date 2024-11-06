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  • Кудашов о 4:3 с «Витязем»: «Паники у «Динамо» не было. Мы контролировали ход матча, несмотря на ошибки. Комтуа далек от идеала, еще много над чем работать»
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Кудашов о 4:3 с «Витязем»: «Паники у «Динамо» не было. Мы контролировали ход матча, несмотря на ошибки. Комтуа далек от идеала, еще много над чем работать»

Алексей Кудашов высказался после победы над «Витязем» (4:3).

– Серьезно готовились к игре. Контролировали ход матча, сыграли нормально.

– Есть удовлетворение от победы? Все‑таки концовка была нервной.

– Бывает такое, хорошо, что выигрываем, несмотря на ошибки. Есть примеры, что надо исправлять, но очки остаются. В этом матче у нас никакой паники не было.

– Что можете сказать о состоянии О’Делла?

– Пока не знаю, когда он появится, у него реабилитация, надеюсь, в ближайшие дни начнет тренировки.

– Как собирали звено МихеевРашевскийКомтуа?

– Так получилось, другие звенья были уже собраны.

– Что можете сказать о передачах Комтуа?

– Результативность – неотъемлемая часть хоккея, еще много над чем работать, он далек от идеала, – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoВитязь
logoАлексей Кудашов
logoКХЛ
logoЭрик О′Делл
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
logoАртем Михеев
logoМаксим Комтуа
logoДмитрий Рашевский
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