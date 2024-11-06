Кудашов о 4:3 с «Витязем»: «Паники у «Динамо» не было. Мы контролировали ход матча, несмотря на ошибки. Комтуа далек от идеала, еще много над чем работать»
Алексей Кудашов высказался после победы над «Витязем» (4:3).
– Серьезно готовились к игре. Контролировали ход матча, сыграли нормально.
– Есть удовлетворение от победы? Все‑таки концовка была нервной.
– Бывает такое, хорошо, что выигрываем, несмотря на ошибки. Есть примеры, что надо исправлять, но очки остаются. В этом матче у нас никакой паники не было.
– Что можете сказать о состоянии О’Делла?
– Пока не знаю, когда он появится, у него реабилитация, надеюсь, в ближайшие дни начнет тренировки.
– Как собирали звено Михеев – Рашевский – Комтуа?
– Так получилось, другие звенья были уже собраны.
– Что можете сказать о передачах Комтуа?
– Результативность – неотъемлемая часть хоккея, еще много над чем работать, он далек от идеала, – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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