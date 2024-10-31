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  • Десятков об 1:2 с «Динамо»: «Витязю» не хватает инстинкта убийцы. Претензий по игре и самоотдаче к ребятам нет»
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Десятков об 1:2 с «Динамо»: «Витязю» не хватает инстинкта убийцы. Претензий по игре и самоотдаче к ребятам нет»

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков подвел итоги игры с московским «Динамо».

Подмосковный клуб проиграл со счетом 1:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Претензий к ребятам нет. По самоотдаче и по игре. Не хватило «мусорного» гола, хотя были моменты и предпосылки. Сравняли счет, но легко пропустили потом.

За хорошую игру очки не дают. Нам не хватает инстинкта убийцы, когда мы создаем моменты и их реализовываем.

– «Витязь» расторг контракт с Баптистом. С чем это связанно?

– Как бы высказаться помягче… Если мы берем легионера, он должен быть сильнее наших игроков. В данном случае этого не произошло. Давали шансы, но так и не увидели того, что хотели, – сказал Десятков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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