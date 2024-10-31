Кудашов после 2:1 с «Витязем»: «Динамо» не хватало креативности, самоотдача была на высшем уровне. Потенциал есть, все играют на результат»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги игры с «Витязем».

Московская команда выиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

– Хочу поздравить болельщиков и команду с победой. Самоотдача была на высшем уровне, но где‑то не хватало креативности.

– Почему у команды такие нерезультативные игры пошли?

– Плотность сейчас очень большая, все играют на результат и очень прилично выглядят. Обыграть кого‑то уже хорошо. У нас есть потенциал.

По этой игре тоже были моменты, где могли забивать. Надо радоваться тому, что есть. Соперник серьезный, мы довольны этой победой.

– Римашевский появился в большинстве вместо Кудрявцева, как пришли к этому решению?

– Думали‑думали и придумали. У Павла [Кудрявцева] радостное событие в семье, он на родах сейчас, поэтому заменили его.

– Во второй половине октября у «Динамо» все нормально, хотя обычно ваши команды в это время попадают под спад. Такой результат связан с изменением в предсезонной подготовке?

– Секрет. Если бы я сам знал… Но команда сейчас не быстрая, будем смотреть, как дальше готовиться. Многие вещи поменялись и в отношении игроков.

Ответственность появилась. Штрафы дисциплинарные, они были и до этого, но, наверное, просто игрокам надоело их сдавать, – сказал Кудашов .