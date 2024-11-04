Кудашов о 4:5 от «Торпедо»: «Такие игры надо доводить до победы, дорабатывать в каждом микроэпизоде»

Алексей Кудашов высказался после поражения от «Торпедо» (4:5 Б).

– Всем понравилась атмосфера. Но такие игры надо доводить до победы и дорабатывать в каждом микроэпизоде.

– Можно сказать, что этот матч по рисунку игры был похож на прошлогодний плей-офф?

– Мы ни на кого не смотрим, отталкиваемся от себя.

– С чем связано то, что «Динамо» выходило вперед, а потом легко пропускало, как в случае с голом Кагарлицкого?

– Это для вас легко. Там Кагарлицкий хорошо спрятал клюшку. О подобных наших недоработках я и говорю.

– Нет ли ощущения, что вы загнали Моторыгина?

– У нас между играми были по четыре-пять дней паузы, – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов .