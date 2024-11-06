У «Динамо» 4 победы в 5 последних матчах. Команда Кудашова идет 4-й на Западе
«Динамо» выиграло 4 из 5 последних матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Алексея Кудашова одержала победу над «Витязем» со счетом 4:3.
Таким образом, у «Динамо» 4 победы в 5 последних матчах регулярного чемпионата.
Бело-голубые набрали 29 очков в 23 играх и вышли на 4-е место в таблице Западной конференции.
У «Витязя» 3 поражения в 5 последних играх. Команда тренера Павла Десяткова с 23 очками в 24 играх занимает 9-е место в таблице Запада.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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