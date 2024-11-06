Рэймонд о словах Трампа, что США станут похожи на Детройт при Харрис: «У меня положительные впечатления о Детройте, здесь комфортно. Местные хорошо меня приняли»

Лукас Рэймонд поделился положительными впечатлениями о жизни в Детройте.

Ранее 22-летний шведский форвард подписал новый 8-летний контракт с «Ред Уингс», кэпхит – 8,075 миллиона долларов.

Перед выборами президента Дональд Трамп заявил, что США станут похожими на Детройт, если победу одержит Камала Харрис.

«Вы окажетесь с грязью на руках», – сказал Трамп, имея в виду, что индустриальный город потерял свою экономическую основу с начала прошлого века.

– Ты живешь в Детройте, как ты думаешь, что он имел в виду?

– Честно говоря, не знаю. Мне очень нравится здесь, у меня только положительные впечатления о Детройте.

– Каково жить в Детройте?

– Я живу за городом, как и большинство игроков команды, и мне здесь очень комфортно. Арена потрясающая, с отличными условиями.

Когда я подписывал контракт, для меня было важно остаться здесь надолго, ведь мне нравится город, а местные жители очень хорошо меня приняли.

– Обсуждают ли политику в раздевалке?

– Да, конечно. Это важная тема, которая затрагивает не только США, но и весь мир. Так что, разумеется, об этом говорят. Это волнует многих, – сказал нападающий «Детройта » Лукас Рэймонд .

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