Рэймонд о словах Трампа, что США станут похожи на Детройт при Харрис: «У меня положительные впечатления о Детройте, здесь комфортно. Местные хорошо меня приняли»
Ранее 22-летний шведский форвард подписал новый 8-летний контракт с «Ред Уингс», кэпхит – 8,075 миллиона долларов.
Перед выборами президента Дональд Трамп заявил, что США станут похожими на Детройт, если победу одержит Камала Харрис.
«Вы окажетесь с грязью на руках», – сказал Трамп, имея в виду, что индустриальный город потерял свою экономическую основу с начала прошлого века.
– Ты живешь в Детройте, как ты думаешь, что он имел в виду?
– Честно говоря, не знаю. Мне очень нравится здесь, у меня только положительные впечатления о Детройте.
– Каково жить в Детройте?
– Я живу за городом, как и большинство игроков команды, и мне здесь очень комфортно. Арена потрясающая, с отличными условиями.
Когда я подписывал контракт, для меня было важно остаться здесь надолго, ведь мне нравится город, а местные жители очень хорошо меня приняли.
– Обсуждают ли политику в раздевалке?
– Да, конечно. Это важная тема, которая затрагивает не только США, но и весь мир. Так что, разумеется, об этом говорят. Это волнует многих, – сказал нападающий «Детройта» Лукас Рэймонд.
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