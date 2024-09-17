«Детройт» и Рэймонд подписали новый контракт на 8 лет с кэпхитом 8,075 млн долларов

«Детройт» и Лукас Рэймонд подписали новый контракт на 8 лет.

Средняя годовая зарплата (кэпхит) 22-летнего форварда составит 8,075 миллиона долларов.

Соглашение вступит в силу со следующего сезона. Игрок находился в статусе ограниченно свободного агента.

В минувшем сезоне швед набрал 72 (31+41) очка в 82 играх в регулярном чемпионате НХЛ .

Всего у него 238 игр в лиге и 174 (71+103) очка.

Кэпхит Рэймонда стал 2-м среди самых больших в «Детройте». Больше он только у капитана команды Дилана Ларкина (8,7 млн).