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Гретцки посетил предвыборное мероприятие Трампа для республиканцев. Уэйн был с женой и детьми, Илон Маск также пришел на встречу

Уэйн Гретцки посетил предвыборное мероприятие Дональда Трампа.

78-летний политик из Республиканской партии выиграл президентские выборы в США, победив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. По данным Associated Press⁩, к данной минуте он набрал 277 голосов выборщиков – на 7 больше, чем необходимо для победы.

Вчера вечером Дональд Трамп провел частное мероприятие для гостей-республиканцев. На встрече присутствовали несколько высокопоставленных гостей, в том числе Илон Маск, 

Лучший бомбардир НХЛ Уэйн Гретцки также присутствовал на мероприятии. Паулина Гретцки, дочь Уэйна, опубликовала фотографию в своих соцсетях, на которой можно увидеть Уэйна, его жену Джанетт, сына Тревора, дочь Паулину и ее мужа Дастина Джонсона.

Фото: instagram.com/paulinagretzky

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Hockey News
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
Политика
logoДональд Трамп
logoИлон Маск
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