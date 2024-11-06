  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Деанджело о победе Трампа на выборах: «Я один из немногих спортсменов, кто поддерживал его с первого дня. Это одна из причин, почему я больше не в НХЛ, но наша страна важнее!»
33

Деанджело о победе Трампа на выборах: «Я один из немногих спортсменов, кто поддерживал его с первого дня. Это одна из причин, почему я больше не в НХЛ, но наша страна важнее!»

Энтони Деанджело рад победе Дональда Трампа на выборах президента США.

78-летний политик выиграл президентские выборы в США. По данным Associated Press⁩, к данной минуте он набрал 277 голосов выборщиков – на 7 больше, чем необходимо для победы.

«Чувствую себя отлично. Я был одним из немногих спортсменов, кто с первого дня поддерживал Трампа. Это одна из причин, по которой я больше не в НХЛ, но наша страна важнее!

Молчаливое большинство снова проявило себя – люди, которые, к сожалению, боялись открыто поддержать, воспользовались правом голоса!» – написал защитник СКА Энтони Деанджело.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Энтони Деанджело
logoСКА
logoНХЛ
logoКХЛ
logoЭнтони Деанджело
Политика
соцсети
logoДональд Трамп
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Деанджело поздравил Трампа с победой на выборах: «Вернем Америке былое величие»
31сегодня, 10:17
Роман Ротенберг: «Попросил Кузнецова и Деанджело не говорить с судьями. В Америке общение идет, но у нас нет таких традиций. Надо уважать нашу культуру»
434 ноября, 19:29
Деанджело про обмен из «Каролины» в 2022-м: «Не договорились об условиях контракта. Я хотел в «Филадельфию», команду из родного города, но период там сложился неудачно»
13 ноября, 10:04
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гретцки посетил предвыборное мероприятие Трампа для республиканцев. Уэйн был с женой и детьми, на встречу также пришел Илон Маск
2 минуты назад
У «Торпедо» 5 поражений в 6 последних матчах. Команда Ларионова идет 7-й на Западе
323 минуты назад
КХЛ. «Локомотив» победил «Торпедо» в серии буллитов, «Динамо» обыграло «Витязь»
3730 минут назад
«Локомотив» выиграл 9-й матч подряд – у «Торпедо». Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ
340 минут назад
Макдэвид сыграет с «Вегасом». Капитан «Эдмонтона» пропустил три матча из-за травмы голеностопа
5сегодня, 18:05
Гусев вышел на первое место в гонке бомбардиров КХЛ. У форварда «Динамо» 9+14 в 23 матчах
3сегодня, 17:50
Прищепов о Макаре: «Не ожидал, что будет поддерживать меня, думал – он звезда. Кэйл мне говорил: «Молодец. Все правильно делаешь, продолжай в том же духе»
6сегодня, 17:17
Крикунов об «Авангарде»: «Не думаю, что команда «плавит» Звягина. Он коммуникабельный, нормальный человек. Омичам очень не хватает Ткачева»
6сегодня, 17:01
Макдэвид о Подколзине: «Делает много хороших вещей, выигрывает единоборства, держит шайбу. Он был выбран в первом раунде драфта не просто так»
4сегодня, 16:47
Новиков о Кочеткове: «Иногда напоминает ребенка, который попал в НХЛ и не понимает, как это сделал. Нужно много работать, тогда он сможет усилить русскую вратарскую гвардию»
1сегодня, 16:26
Ко всем новостям
Последние новости
Канарейкин о драфте в КХЛ: «Хорошая идея для увеличения конкуренции и развития российского хоккея. Стоит поощрять клубы, которые славятся академиями, возможно»
сегодня, 17:31
Никита Щитов: «Локомотив» – лучший в КХЛ по игре. «Трактор» тоже один из лидеров, Гру проделывает хорошую работу»
сегодня, 16:12
Лехконен набрал 1+1 против «Сиэтла». Форвард «Колорадо» пропустил начало сезона из-за операции на плече
сегодня, 15:41
Дементьев о драфте в КХЛ: «Суть в сохранении молодых игроков в командах, из которых они выходят. Я не сторонник защиты своих воспитанников. Необходима свобода выбора»
2сегодня, 15:30
Новиков о КХЛ: «Дело не в слабых командах, просто у них слабые менеджеры. Москва и Питер могут обеспечить воспитанниками весь Дальний Восток. Нужно искать профессионалов»
3сегодня, 15:16
Торопченко о 1-й шайбе в сезоне: «Наконец-то. Голы придут, если ты делаешь правильные вещи. Нужно просто усердно играть и быть терпеливым»
1сегодня, 14:49
Прищепов о «Колорадо»: «Маккиннон сказал: «Привет, Прищ, добро пожаловать в команду». Я офигел, что он знает, кто я такой. Нэтан пожал мне руку, спросил, как дела»
9сегодня, 14:26
Юрий Новиков: «В нашем хоккее нужна реновация. Нужно создавать Суперлигу из лучших команд ВХЛ. Надо все хозяйство реорганизовывать»
6сегодня, 13:59
Майоров о драфте: «КХЛ и НХЛ – разные абсолютно лиги. У нас у каждого клуба есть своя академия, с какой стати они захотят кому-то отдавать своих воспитанников?»
9сегодня, 13:15
Макар не доиграл матч против «Сиэтла». Защитник «Колорадо» покинул площадку после 1-й смены в 3-м периоде
1сегодня, 12:29