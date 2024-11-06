Деанджело о победе Трампа на выборах: «Я один из немногих спортсменов, кто поддерживал его с первого дня. Это одна из причин, почему я больше не в НХЛ, но наша страна важнее!»
Энтони Деанджело рад победе Дональда Трампа на выборах президента США.
78-летний политик выиграл президентские выборы в США. По данным Associated Press, к данной минуте он набрал 277 голосов выборщиков – на 7 больше, чем необходимо для победы.
«Чувствую себя отлично. Я был одним из немногих спортсменов, кто с первого дня поддерживал Трампа. Это одна из причин, по которой я больше не в НХЛ, но наша страна важнее!
Молчаливое большинство снова проявило себя – люди, которые, к сожалению, боялись открыто поддержать, воспользовались правом голоса!» – написал защитник СКА Энтони Деанджело.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Энтони Деанджело
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