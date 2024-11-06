Крикунов об «Авангарде»: «Не думаю, что команда «плавит» Звягина. Он коммуникабельный, нормальный человек. Омичам очень не хватает Ткачева»
– Главной неожиданностью старта чемпионата является крайне неудачное выступление «Авангарда». Омская команда идет на 10-м месте и все дальше отстает от зоны плей-офф. При этом руководство «ястребов» продолжает доверять Сергею Звягину – правильно ли они это делают, может быть, тренерская отставка, как это было в плей-офф, встряхнет этот коллектив?
– Причины слабого старта «Авангарда» надо искать где-то внутри. Потому что хоккейный народ в Омске квалифицированный, состав у них, в принципе, неплохой, явно не для того места, которое они занимают. Он по-любому сильнее, чем у «Адмирала», который сейчас идет пятым на Востоке.
Конечно, омичам очень сильно не хватает Владимира Ткачева, который, по моим данным, должен выйти на лед только после Нового года. Это серьезная для них потеря.
Сколько раз за свою тренерскую карьеру я команды брал в таком состоянии. Надо смотреть, в каком физическом состоянии игроки «Авангарда». Не думаю, что Сергея Звягина команда «плавит» или что-то там еще.
Дело в чем-то другом. Главного тренера омичей я хорошо знаю – он такой коммуникабельный, нормальный абсолютно человек. Поэтому я не думаю, что неудачная игра «ястребов» с ним связана.
Там что-то, повторюсь, нехорошее кроется внутри самой команды, – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий