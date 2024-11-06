Крикунов об «Авангарде»: «Не думаю, что команда «плавит» Звягина. Он коммуникабельный, нормальный человек. Омичам очень не хватает Ткачева»

Владимир Крикунов высказался о проблемах в «Авангарде».

– Главной неожиданностью старта чемпионата является крайне неудачное выступление «Авангарда». Омская команда идет на 10-м месте и все дальше отстает от зоны плей-офф. При этом руководство «ястребов» продолжает доверять Сергею Звягину – правильно ли они это делают, может быть, тренерская отставка, как это было в плей-офф, встряхнет этот коллектив?

– Причины слабого старта «Авангарда» надо искать где-то внутри. Потому что хоккейный народ в Омске квалифицированный, состав у них, в принципе, неплохой, явно не для того места, которое они занимают. Он по-любому сильнее, чем у «Адмирала », который сейчас идет пятым на Востоке.

Конечно, омичам очень сильно не хватает Владимира Ткачева , который, по моим данным, должен выйти на лед только после Нового года. Это серьезная для них потеря.

Сколько раз за свою тренерскую карьеру я команды брал в таком состоянии. Надо смотреть, в каком физическом состоянии игроки «Авангарда». Не думаю, что Сергея Звягина команда «плавит» или что-то там еще.

Дело в чем-то другом. Главного тренера омичей я хорошо знаю – он такой коммуникабельный, нормальный абсолютно человек. Поэтому я не думаю, что неудачная игра «ястребов» с ним связана.

Там что-то, повторюсь, нехорошее кроется внутри самой команды, – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.