Интересная логика «Авангарда»: отказались от важных игроков, а теперь снова их подписали

Вернется ли Михаил Кравец?

Начало сезона для «Авангарда» не задалось: команда Сергея Звягина идет десятой на Востоке (18 игр, 13 очков). Во многом спад связан с результативностью нападающих. Некоторые из них до сих пор не вышли на тот уровень, которого от них ждали перед началом регулярки.

Прямо сейчас защитник Дамир Шарипзянов – лучший бомбардир «Авангарда» (18 очков). Его партнер по обороне Семен Чистяков – главный снайпер клуба (6 голов, столько же у Буше). Формально в «Авангарде» понимают серьезность положения, поэтому недоработки в летней селекции по атаке клуб исправляет уже во время регулярки.

25 октября «Авангард» объявил о подписании Николая Прохоркина – игрока, от которого отказались еще весной. Новый контракт Прохоркина рассчитан до конца сезона. Сразу после подписания Прохоркин отправился на тренировку с командой, поэтому он наверняка будет доступен уже в ближайшем матче с «Металлургом».

Удивительно, но в сезоне-2024/25 это не первое возвращение бывшего игрока в «Авангард». В конце сентября в Омске опять оказался нападающий Райан Спунер , переживший похожую историю с уходом.

Прохоркин и Спунер вроде бы имели другие варианты, но приехали в Омск с понижением зарплаты

Николай Прохоркин вообще в третий раз за карьеру оказывается в «Авангарде». Впервые в Омске он появился в сезоне-2021/22. Тогда провел 54 игры с учетом плей-офф и набрал 28 (15+13) очков. На следующий сезон он уехал в СКА, а по ходу регулярки-2023/24 перешел из «Сибири» в «Авангард».

Его второй трансфер в Омск состоялся в декабре. Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский связал тот обмен амбициями Прохоркина, которые он не мог реализовать в предыдущей команде. В «Авангард» он пришел, чтобы побороться за Кубок Гагарина. В итоге не сложилось и здесь – во втором раунде Омск проиграл «Локомотиву» (3-4).

Сам Прохоркин в сезоне-2023/24 провел 38 игр с учетом плей-офф и набрал 24 (12+12) очков. По личным показателям он не провалился и был важной частью второго омского звена, где выходил с Томашом Юрчо (часто) и Дамиром Жафяровым (реже, потом играл Игорь Мартынов). В итоге Юрчо и Жафяров тоже уехали из Омска после завершения сезона.

В мае «Авангард» не продлил Прохоркина. Его агент Шуми Бабаев тогда в разговоре с «СЭ» объяснил это так: «Он не получил предложение от Омска. Мы ждали, и Омск вроде готов был, но в концовке его кандидатура отпала. Не знаю, по какой причине ». Также агент рассказал, что Прохоркину предлагали контракт по ходу сезона, но в итоге договорились на подписание в межсезонье.

Изначально казалось, что Прохоркин быстро найдет работу. Центральные нападающие такого уровня в КХЛ ценятся. Но в сентябре Прохоркин по-прежнему вел переговоры с разными клубами, а подходящего решения все не было. Агент видел проблему в плотной конкуренции из-за легионеров и в новом правиле.

Самое обсуждаемое правило в КХЛ: почему оно появилось и как мешает СКА

Мешали и серьезные запросы по деньгам: Прохоркин требовал зарплату от 50 млн рублей, которую он получал в «Авангарде». Такое желание никто не удовлетворил, поэтому сейчас Прохоркин вернулся в «Авангард» с понижением. По слухам , сумма нового контракта составит 30 млн рублей. На скидку явно повлияло и время подписания – два месяца регулярки уже прошли.

Райан Спунер вернулся в команду на месяц раньше. В мае канадца также не стали продлевать, хотя он был частью самой результативной тройки лиги – играл вместе с Владимиром Ткачевым и Ридом Буше. Тогда Спунера не спасла и личная результативность – 67 очков в 75 играх с учетом плей-офф.

Единственный провал Спунера случился в серии плей-офф с «Ладой» (4-1), где он остался без очков. После этого он пропал из состава – по официальной информации, из-за травмы нижней части тела. Во втором раунде Спунера неожиданно вернули. Он сильно помог: набрал 6 (1+5) очков, а команда затянула противостояние с «Локомотивом» до седьмого матча.

Правда, влияние Спунера руководство клуба тогда не оценило. После плей-офф генеральный менеджер Антон Курьянов сказал: «Он очень помог нам в сезоне результативной игрой. В плей-офф иностранец должен быть в больших опциях – вбрасывания, меньшинство. Не можем позволить себе игрока, который на решающее вбрасывание не выходит ».

Удивительно, но с работой у Спунера тоже не сложилось. Сначала были разговоры о том, что он перейдет в «Куньлунь» к бывшему тренеру омичей Михаилу Кравцу. На старте сезона появились слухи, что вместе с «Авангардом» на Спунера претендует «Металлург». По каким-то причинам оба раза переговоры ничем не завершились.

Новое соглашение Спунера в «Авангарде» также рассчитано на год. Зарплата сократилась и у него – получит 42 млн рублей. Бонусы тоже будут скромными, хотя в прошлом сезоне Райан заработал гарантированные 70 млн и 20 млн бонусами.

«Авангард» провалил летнюю селекцию – особенно это заметно именно по линии нападения

Спунер неожиданно оказался важным прямо сейчас. В первом же матче после возвращения он забил победный гол в ворота «Сибири» (3:2) за 1:23 до сирены. После 7 игр у Спунера 6 (1+5) очков. В среднем Райан проводит на льду по 16:06. Игровое время вполне соответствует показателям хоккеистов второго звена, хотя Спунера временно поднимали и в первое.

Тренер Звягин объяснял : «Спунер – креативный игрок. Добавит нам скорости, в завершении атак. А будет он играть на краю или в центре – есть мысли по этому поводу, будем решать». Кажется, именно в последних матчах Звягину больше понравилась идея со Спунером в центре второго звена. Там он заменял провалившегося Коула Кэсселса.

Важно, что именно на это место сейчас едет и Николай Прохоркин. В сезоне-2023/24 он вполне неплохо справлялся с ролью центра второй тройки. Почему же Омск вообще устроил такой хаос с возвращением сразу двух нападающих? Вы просто зацените общую ситуацию с летними новичками. Из всех на приличном уровне по-настоящему заиграл только Линден Вей.

В таблице ниже мы расположили игроков по среднему времени на льду, но обратите внимание и на очки.

Вей идет вторым бомбардиром команды, набрав 15 (5+10) очков в 18 играх сезона. Он закрепился в роли первого центра – в сезоне-2023/24 на этом месте как раз и играл Спунер. И даже его возвращение на позиции Вея совсем никак не повлияло.

Главное разочарование – легионер Коул Кэсселс. Собственно, именно его летом брали на место Прохоркина и возлагали большие надежды. Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов верил, что Кэсселс подойдет под командную философию.

Американца с первых матчей поставили в центр второго звена. Ему дали достаточно игрового времени в равных составах и в спецбригадах. Но за 15 игр в «Авангарде» Кэсселс сделал только одну передачу в сентябрьской встрече против «Ак Барса» (4:1). Сейчас велика вероятность того, что с Кэсселсом расстанутся до окончания сезона.

Постоянно возникают слухи и о других возможных перестановках в «Авангарде». Из тех же летних новичков не выглядят прочными позиции Станислава Галиева, Алексея Макеева и Даррена Дитца (это защитник). Есть инсайды и по фигуре главного тренера. «Спорт-Экспресс» утверждает , что Сергея Звягина уволят в ближайшее время.

Если уж «Авангард» так любит истории с возвращениями, то как дела у тренера Михаила Кравца? Он с лета работает в «Куньлуне». Команда идет на последнем месте Запада (13 очков, 19 матчей), а недавно проиграла СКА со счетом 0:8. Может, пора вспомнить и о нем?

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Фото: РИА Новости /Алексей Мальгавко