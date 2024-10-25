Артюхин про Звягина в «Авангарде»: «Не вижу смысла в отставке – замены нет. Есть проблемы с вратарской линией, оборона действует не лучшим образом»

Евгений Артюхин поделился мнением относительно выступления «Авангарда» в КХЛ.

Команда тренера Сергея Звягин находится на десятой позиции в таблице Восточной конференции.

«Многое зависит от того, что не играет Владимир Ткачев . И Рид Буше не может выйти на тот уровень игры, который он показывал вместе с ним. А это очки и победные шайбы.

Ребята, которых взяли, не могут заменить Ткачева. Есть проблемы с вратарской линией. Не хочется обвинять парней, но проблемы есть.

В нужный момент не хватает игрока, который мог бы подстраховать защитников. Оборона действует не лучшим образом. Ребята много ошибаются, и вратари не всегда справляются.

Что касается увольнения тренера, то нужно понимать, кто может прийти вместо нынешнего наставника.

Сейчас не так много людей, которые могли бы туда войти, даже если брать иностранцев. Я не вижу смысла в отставке, потому что замены пока нет», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Евгений Артюхин.