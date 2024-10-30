Терещенко об «Авангарде»: «Глобальных проблем нет. Руководству нужно терпеть и доверять Звягину, все должно наладиться»

Алексей Терещенко высказался о работе Сергея Звягина в «Авангарде».

Омский клуб занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 15 очков в 19 играх.

«Я думаю, в команде нет глобальных проблем. Потихоньку все начинает налаживаться. Игроки только начинают привыкать к требованиям тренера. Руководству нужно терпеть и доверять Звягину . Если ты не терпишь и не доверяешь, зачем ты тогда ставишь человека?

В «Авангарде » точно есть классные исполнители, есть лидеры. Да, один из лидеров Владимир Ткачев получил серьезную травму. Его отсутствие тоже сказывается. Но потихоньку все должно наладиться», – сказал бывший нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко .