Терещенко об «Авангарде»: «Глобальных проблем нет. Руководству нужно терпеть и доверять Звягину, все должно наладиться»
Алексей Терещенко высказался о работе Сергея Звягина в «Авангарде».
Омский клуб занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 15 очков в 19 играх.
«Я думаю, в команде нет глобальных проблем. Потихоньку все начинает налаживаться. Игроки только начинают привыкать к требованиям тренера. Руководству нужно терпеть и доверять Звягину. Если ты не терпишь и не доверяешь, зачем ты тогда ставишь человека?
В «Авангарде» точно есть классные исполнители, есть лидеры. Да, один из лидеров Владимир Ткачев получил серьезную травму. Его отсутствие тоже сказывается. Но потихоньку все должно наладиться», – сказал бывший нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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