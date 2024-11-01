Новая проблема «Авангарда»: лучший бомбардир расторг контракт – сейчас его никто не заменит

Семейные обстоятельства.

31 октября «Авангард» проиграл «Ладе» (1:3). Для Омска это пятое поражение в семи последних матчах. Клуб идет на десятом месте, а отставание от зоны плей-офф составляет уже шесть очков.

Кажется, хуже быть не может, но теперь появились другие неприятные новости. Нападающий Линден Вей расторг контракт с «Авангардом» по соглашению сторон. Причиной такого неожиданного расставания называются семейные обстоятельства – это подтвердил и агент игрока. Кажется, случилось что-то серьезное.

Все серьезно и со стороны «Авангарда» – шансов даже на выход в плей-офф становится все меньше.

Вей – лучшее подписание «Авангарда» в межсезонье. К октябрю он как раз набрал форму

Вей – нападающий с серьезным опытом в КХЛ. Ранее он выступал за «Барыс», ЦСКА и СКА, а еще побеждал в Кубке Гагарина в 2019 году. За 340 матчей в лиге Линден набрал 252 (81+171) очка. Этот трансфер рассматривался как усиление топ-6 «Авангарда», даже несмотря на два важных фактора:

● возраст – летом Вею исполнилось 33 года;

● целый сезон в не самой сильной немецкой лиге. Там Линден играл за «Адлер Манхейм» и выбил 39 (8+31) очков в 38 матчах.

В отличие от других новичков омского клуба (о них мы подробнее напомним ниже), Вей оправдал ожидания. Он всегда выходил в центре первого звена, где сыгрался с Ридом Буше. Еще Линден успешно и стабильно появлялся в первой бригаде большинства. А большинство у Омска очень даже неплохое – 27,5% реализации (14 шайб за 51 попытку).

В итоге по времени на льду (20:22) это один из лучших сезонов Вея в КХЛ – больше он играл только в «Барысе» в сезонах-2017/18 (21:52) и 2022/23 (20:25). Линден успешно пользовался такой ролью в команде и приносил пользу – на момент ухода из клуба оставался лучшим бомбардиром «Авангарда». По количеству очков за матч его превосходит только Буше.

Особенно сильно Вей провел последний месяц. В октябре у него 5+5 в 9 матчах – и результативная серия из пяти встреч . И не скажешь, что канадец набил эту статистику на слабых соперниках. Лучшие перформансы Линдена пришлись в основном на громкие вывески.

На выезде с «Трактором» (3:1) он сделал 1+1. Там сработала связка с Буше: сначала Вей забросил с его передачи, а в концовке вывел Рида на пустые ворота. Это была первая гостевая победа «Авангарда» за полтора месяца.

А в домашней игре с «Металлургом» (3:2 ОТ) Вей и вовсе поучаствовал во всех шайбах команды. Благодаря его усилиям «Авангард» дважды сравнивал счет. В первом периоде Вей выиграл вбрасывание в зоне атаки, что привело к голу Буше. А потом он в большинстве классно выдал под бросок в одно касание Семену Чистякову.

В овертайме Линден принес команде победу, реализовав выход 1-в-0. Радость канадца тогда могла вселить надежду в болельщиков «Авангарда».

Всего у Вея набралось пять матчей с двумя и более очками: «Нефтехимик» (4:2), «Салават Юлаев» (2:4), «Сибирь» (3:2), а также уже упомянутые игры с «Трактором» и «Металлургом». Все эти команды находятся выше омичей в таблице, а в плей-офф из них пока не попадает только «Нефтехимик».

Главные проблемы «Авангарда»: травмы лидеров и провал летней селекции

Потеря Вея дополняет и без того огромный список неприятностей у омского клуба в этом сезоне. Кажется, у «Авангарда» не ладится вообще все. Трясет реально на всех уровнях – от непосредственно хоккейной части до высшего руководства.

● О трансферах «Авангарда» мы уже писали отдельно , но здесь кратко напомним. Летние подписания в нападение провалились почти все, хотя их было много. Станислав Галиев бодро начал (2+2 в первых трех матчах), но потом перестал набирать очки – его засуха длится уже 14 игр. Алексей Макеев выступает чуть лучше (4+3 в 19 матчах), но явно не устраивает клуб. Оба форварда могут покинуть «Авангард».

● Главный промах – американец Коул Кэсселс. Он почти всю карьеру провел в АХЛ и в последних двух сезонах перед приездом в Россию вышел на новый для себя уровень: 96 (23+73) очков в 131 матче. Его подписали для топ-6, но в КХЛ у Кэсселса не пошло: всего одно результативное действие в сезоне (0+1).

Недавно появились слухи о возможном расторжении контракта, но теперь, вероятно, Коула придется сохранить.

● Еще один кандидат на выход – Даррен Дитц. Защитника выменяли весной из ЦСКА и сразу заключили контракт на два сезона, но пока его игра тоже не впечатляет. В матче с «Ладой» он удалялся и заканчивал игру на лавке, не выходя на лед. За 18 матчей он набрал всего 4 (1+3) очка. Полезность совсем удручает: «-8».

● На волне неудач на льду и невнятной игры новичков клуб вернул Райана Спунера и Николая Прохоркина – с ними «Авангард» расстался в прошедшее межсезонье. Похоже, теперь именно Спунер станет первым центром команды. Еще подписали защитника Алекса Гранта – 35-летний канадец страдает от травм и совершенно далек от лучшей формы.

Спунер в таких условиях – сомнительный кандидат на роль Вея. В собственных задумках Звягин явно видел его на другом месте, а в последнем матче вообще ставил на край первого звена. Полноценно заменить Линдена прямо сейчас просто невозможно . Из-за его ухода опять случится перестройка на всех уровнях: даже там, где хотя бы что-то получалось.

● Продолжаются проблемы и с вратарями. Выменянный из «Сочи» Михаил Бердин так до сих пор и не дебютировал за новый клуб – а ведь он планировался основным голкипером (точно поборолся бы за эту роль). Информация по его состоянию противоречивая: то Бердин отправляется на выезд с командой, то оказывается, что в ближайшее время он не сыграет.

● Травмы настигли и других лидеров – на предсезонке выбыли Владимир Ткачев и Рид Буше. И если Буше пропустил всего пару недель регулярки, то у Ткачева все гораздо серьезнее: порвал ахилл и лег на операцию. Сейчас, по словам агента Шуми Бабаева, предстоит второй этап восстановления – пока Ткачев даже не приступил к тренировкам.

● Уже произошли изменения и в руководстве. Антон Курьянов в октябре покинул пост генерального менеджера – он совмещал его с работой в тренерском штабе Сергея Звягина (что изначально смотрелось странным решением).

Исполняющим обязанности генменеджера стал Евгений Забуга, ранее занимавший должность спортивного директора. Сменился и глава совета директоров. Им был избран Евгений Кожевников – зампред «Газпром нефти». Все это происходит уже по ходу сезона и вносит еще большую неопределенность в состояние клуба.

Результаты на льду отражают плачевную картину. На этом фоне постоянно возникают слухи о возможном увольнении Сергея Звягина, что тоже не улучшает рабочее настроение в организации. Сейчас «Авангарду» предстоит трудный выезд на Дальний Восток. Клуб отправится на него еще и без центра первого звена.

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Фото: РИА Новости /Алексей Мальгавко