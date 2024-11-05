Экс-директор «Трактора» Баландин о Кузнецове: «Ротенберг понял, что ошибся, взяв его в СКА, кажется. Евгений психует, многое не получается. Талант без трудолюбия – мертвый талант»

Андрей Баландин высказался об игре Евгения Кузнецова в СКА.

«Предвиделось, что так и будет происходить. Кузнецов психует, многое у него не получается. Для себя он все прекрасно понимает. Мне кажется, что Ротенбергу стало понятно, что он ошибся, взяв Кузнецова в команду. Вместо него лучше было бы дать играть какому-то перспективному хоккеисту.

Думаю, что Женя будет психовать и дальше. Обычно он улыбается, хохмит, а тут у него на лице растерянность. Но я уже говорил про Кузнецова: «То, что потеряно годами, не собрать крохами». Он так и будет играть волнообразно.

Будет небольшой всплеск, потому что мастерство и понимание хоккея у него есть, потом опять затишье. Что-то он может показывать, но этого не достаточно для серьезного хоккея.

Вариантов развития карьеры Кузнецова в СКА много, а самое тяжелое – вернуться на высокий уровень. Он слишком много всего растерял: талант, не подкрепленный трудолюбием, – мертвый талант», – сказал бывший директор «Трактора » Андрей Баландин.

Эмоциональная реакция Кузнецова – опять не согласен с судьями. СКА проиграл из-за его удаления