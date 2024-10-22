Экс-директор «Трактора» Баландин о Кузнецове: «Ротенберг выдает ему слишком много авансов. Он уже не вписывается в современный хоккей, не хватает скорости и сил»

Андрей Баландин высказался о выступлении СКА в сезоне-2024/25.

– СКА – мощная команда, но непонятно, что с ней происходит. То отличную игру показывает, то провалы идут, как будто в творческом поиске все время.

– Зато Евгений Кузнецов стал лучше играть, у него серия из пяти матчей с очками.

– Где он стал лучше играть? Он забросил четыре шайбы, что очень мало для игрока с такими регалиями, обладателя Кубка Стэнли. У него не хватает скорости и сил.

Молодые все равно бегут и соображают быстрее, и он уже не вписывается в современный хоккей. Будем надеяться, что Кузнецов сможет вернуться на прежний уровень, но это под большим вопросом.

Пока Роман Ротенберг выдает ему слишком много авансов, – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.