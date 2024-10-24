Кузнецов о том, чему его научил Ротенберг: «Он вам приплатил за такие вопросы? Притираемся, у нас сумасшедший контакт, в хорошем смысле»
– Вы долгое время играли в НХЛ. Чему основному вас Роман Борисович научил?
– Он вам приплатил, чтобы вы такие вопросы задавали (смеется)? Пока не хотелось бы комментировать. Все равно притираемся, и я смотрю что да как, его правила, как он ведет игру.
Мне нравится, в каком направлении мы двигаемся. У нас есть сумасшедший контакт, в хорошем смысле этого слова.
– Андрей Баландин говорил о современном хоккее, что вы приехали в КХЛ и чуть не успеваете за молодыми игроками.
– Ну, это я не знаю. Я думал, что мы с Андреем Ивановичем всегда в хороших отношениях были, а он в последнее время... Ну не знаю.
Это он вообще говорит? Если он так считает, значит, ему виднее. Ни в коем случае не буду поддаваться на критику, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.
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