Важное в КХЛ за неделю: скандал с Ротенбергом, 0:15 за три матча, мотивация легионеров «Салавата»

Традиционный материал.

В КХЛ завершилась восьмая игровая неделя. У нас все привычно: сделали для вас авторскую подборку по всему, что происходило в лиге. Обязательно заходите в комментарии и дополняйте материал, если мы упустили что-то интересное. Любые пожелания только приветствуются.

Лучшие клубы: СКА не замечал соперников, «Локомотив» и «Трактор» поддерживали статус лидеров

● СКА больше всего удивил не тремя победами, а разницей шайб в этих встречах (21:3). Команда Романа Ротенберга обыграла «Витязь» (8:1) и «Спартак» (5:2), а с «Куньлунем» (8:0) выдала разгром без пропущенных голов.

● «Локомотив» по-прежнему сохраняет лидерство на Западе и во всей лиге одновременно (36 очков). Прямо сейчас команда Игоря Никитина на 7 баллов оторвалась от второго места в конференции, на котором расположился СКА (29 очков). Помогли победы над московским «Динамо» (4:3 Б), «Амуром» (5:0) и минским «Динамо» (3:2).

● Похожая ситуация и у «Трактора». Команда Бенуа Гру сохранила статус лидера Востока (32 очка), когда выиграла все три выездных матча. Обыграли «Сибирь» (5:4), «Авангард» (4:3) и «Ладу» (2:1 ОТ).

Худшие клубы: «Амур» разгромно проигрывал, а «Сибирь» упала ближе к границе плей-офф

● Если неделю назад «Амур» даже в проигранных матчах навязывал борьбу, то теперь все стало намного хуже. Команда без шансов проиграла ЦСКА (0:7), «Локомотиву» (0:5) и «Северстали» (0:3). Падение продолжается, а хабаровские мечты о Кубке Гагарина все дальше от реальности.

● До этого «Сибирь» шла на третьем месте Востока, но сейчас растеряла все преимущество над соперниками. Помешали поражения «Трактору» (4:5) и «Барысу» (1:3). По итогу команда Вадима Епанчинцева спустилась уже на седьмую строчку (19 очков).

Топ-5 звезд: неожиданные снайперы из СКА и «Авангарда», новый рекордсмен «Ак Барса»

1. Сергей Плотников, СКА. Команда забивала так много, что можно выделить почти каждого. Тут и Арсений Грицюк догнал лидеров бомбардирской гонки, и Иван Демидов раздавал по несколько ассистов за игру. Плотников набирал очки в каждой недельной встрече. Его главное достижение – хет-трик «Куньлуню». В регулярке-2024/25 у Сергея стало уже 11 голов, за всю прошлую было 13.

2. Нэйтан Тодд, «Салават Юлаев». На этом месте мог быть любой иностранец из «Салавата». Тодд поражает индивидуальной стабильностью – набирает очки в шести матчах подряд (4+6 на этом отрезке). На неделе «Салават» выиграл у «Сочи» (3:2 Б, 1+0 у Тодда) и «Торпедо» (5:4, 1+2). 28-летний Нэйтан довольно быстро освоился в новой для себя лиге – 19 (6+13) очков за 16 встреч.

3. Семен Чистяков, «Авангард». Омск возвращает бывших хоккеистов (Прохоркин), но главный снайпер (7 голов) никуда из клуба и не уходил. Защитник Чистяков отметился голами в матчах с «Трактором» (3:4) и «Металлургом» (3:2 ОТ). В Магнитогорске заработал и ассист – стал героем вместе Линденом Веем (1+2). «Авангард» наконец-то победил, отставка Звягина откладывается.

4. Тимур Билялов, «Ак Барс». Казань как-то совсем пропала из обсуждений – у команды была длинная пауза без игр (с 16 до 25 октября). Возвращение получилось хорошим: две победы в спаренных матчах с «Адмиралом» (2:0 и 4:2). Оба раза в воротах «Ак Барса» выходил Тимур Билялов. В сумме за эти игры он отбил 55 бросков и установил клубный рекорд по матчам (253).

5. Дмитрий Бучельников, «Витязь». Два гола за три матча – это вроде бы не самый яркий результат. Тут дело в контексте: «Витязь» вообще забивает мало (4 шайбы за 3 матча на неделе), но и так набирает очки. Бучельников напрямую поучаствовал в победе над «Торпедо» (2:1) и отличился в проигранной игре с Минском (1:2). Всего у Дмитрия 16 (6+10) очков за 19 матчей.

Яркий матч: легионеры «Салавата» обыграли мощное «Торпедо»

В начале недели обсуждалось, что в Уфе надолго задерживают зарплату. Появлялись даже слухи о скором уходе из команды Джошуа Ливо, но в итоге ситуация разрешилась буквально за сутки. После этого все иностранцы «Салавата» вышли на игру с «Торпедо» (5:4) с двойной мотивацией. Вместе команды накидали 9 шайб – и хотя бы один легионер Уфы поучаствовал в каждой.

Александр Хмелевски принес «Салавату» победу на последней минуте основного времени.

Гол: фантомная шайба Евгения Кузнецова – показал на ворота быстрее судей

СКА перевернул матч со «Спартаком» (5:2) – проигрывали 0:2, а потом дважды забили с разницей в 27 секунд. В одном из моментов отличился Евгений Кузнецов: обыграл вратаря и завел шайбу за линию, но она быстро вылетела обратно. Судьи не сразу поняли, что в моменте действительно был гол. Кузнецов жестами показывал арбитрам на ворота – они же ждали сигнала со стороны.

Дождались.

Цифра: 0 голов «Амура» в трех матчах и увольнение тренера

Разница шайб – 0:15. Хабаровск не реализовывал выходы 2 в 1, игроки промахивались по пустым углам. Перед выездной серией из «Амура» уволили тренера по нападающим Евгения Федорова, хотя Андрей Мартемьянов был против такого решения. Наступило 28 октября – сам Мартемьянов официально покинул клуб. Общая серия поражений к этому моменту достигла уже шести встреч.

В ближайшем матче его обязанности возьмет на себя Виктор Костюченок, а тренировать нападающих пока будет генменеджер Вадим Покотило. «Амур» занимает 11-е место на Востоке. Идущий следом «Барыс» по потерянным очкам потенциально находится даже выше.

Рекорд: ждем результативное действие от Шипачева – любое

Вадим Шипачев сравнялся с Сергеем Мозякиным еще 19 октября. Тогда его минское «Динамо» победило «Нефтехимик» (4:1), а Вадим набрал 928-е очко в матчах КХЛ. После этого Минск оформил пять шайб за три матча, но Шипачев не поучаствовал ни в одной. Он все еще улучшает показатель по сыгранным встречам (1005), но единоличным рекордсменом по очкам пока не стал.

Ротенберг недели: наехал на «Спартак» и получил жесткий ответ

СКА провел выезд из трех матчей. Везде были победы: «Витязь» (8:1), «Куньлунь» (8:0) и «Спартак» (5:2). Главное произошло после московской встречи, когда Ротенберг обиделся на кричалки от фанатов «Спартака». Позже история дошла до ответного запроса в лигу от «Спартака» и реакции КХЛ: «Спартак» получил денежный штраф, СКА и Ротенберг – предупреждения.

Контекст истории – в трех материалах:

● «Вас закошмарили, что ли?» Ротенберг взбесился из-за кричалок фанатов «Спартака»

● «Неуравновешенные и истеричные заявления». «Спартак» требует, чтобы КХЛ наказала Ротенберга

● В КХЛ считают, что Ротенберг дискредитирует лигу. Вот все его претензии

Главный тренер СКА привычно говорил о футболе, комментировал российское гражданство Пакетта и рекорд Никишина. Высказываний Ротенберга было много, но хочется оставить тут цитату Михаила Анисина. Он стал одним из тренеров «Академии СКА-Юниор». И выдал: «С Ротенберга надо брать пример: он всегда хочет быть первым во всем. Думаю, это девиз СКА».

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Фото: РИА Новости /Алексей Мальгавко; ХК Салават Юлаев