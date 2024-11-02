Хоккеист «Локомотива» Никулин о словах Латышонка про жизнь на 30 000 рублей в месяц: «Можно и меньше, если на базе кормят, и ты живешь там же. На бензин только тратишься»

Степан Никулин высказался о словах Евгения Латышонка про жизнь на 30 000 рублей.

– Вратарь «Зенита» Латышонок сказал, что мог бы прожить на 30 тысяч рублей, если бы жил на базе. Ты бы смог уложиться в такую сумму?

– Можно и в меньшую сумму уложиться, если тебя на базе кормят, и ты живешь там же. На бензин только тратишься, чтобы до арены доехать и все.

В таком случае не тяжело прожить на 30 тысяч в месяц, – сказал форвард «Локомотива » Степан Никулин .

Хавбек «Пари НН» Майга о словах Латышонка про 30 тысяч рублей в месяц: «Ха-ха. Думаю, это невозможно. Только на бензин столько уходит. Как он так может жить?»

Литвинов о словах Латышонка про 30 тысяч рублей в месяц: «Не верю, он живет в Санкт-Петербурге. Мои друзья на 30 тысяч пытаются выжить»