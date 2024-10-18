«30 тысяч в месяц – мало, но прожить можно, наверное. Это стереотип, что футболисты сразу идут покупать «Мерседес». Овчинников о словах Латышонка
Сергей Овчинников ответил, может ли футболисту хватить 30 тысяч рублей в месяц.
– Слова Евгения Латышонка о жизни на 30 тысяч рублей могут быть правдой?
– Если он живет на базе, то да. Я допускаю, что такое может быть.
Это же стереотип, что все футболисты сразу идут покупать себе «Мерседес». Они просто любят футбол.
В сегодняшнем мире 30 тысяч в месяц – это мало, но прожить, наверное, можно, – сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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