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  • «30 тысяч в месяц – мало, но прожить можно, наверное. Это стереотип, что футболисты сразу идут покупать «Мерседес». Овчинников о словах Латышонка
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«30 тысяч в месяц – мало, но прожить можно, наверное. Это стереотип, что футболисты сразу идут покупать «Мерседес». Овчинников о словах Латышонка

Сергей Овчинников ответил, может ли футболисту хватить 30 тысяч рублей в месяц.

Слова Евгения Латышонка о жизни на 30 тысяч рублей могут быть правдой?

– Если он живет на базе, то да. Я допускаю, что такое может быть.

Это же стереотип, что все футболисты сразу идут покупать себе «Мерседес». Они просто любят футбол.

В сегодняшнем мире 30 тысяч в месяц – это мало, но прожить, наверное, можно, – сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Овчинников
logoЕвгений Латышонок
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