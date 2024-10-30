Лунев о словах Латышонка про 30 тысяч рублей в месяц: «Когда не было ребенка, можно было уложиться в эту сумму. Нас кормили, я рядом жил с базой»
Андрей Лунев прокомментировал слова Евгения Латышонка о ежемесячных тратах .
Ранее вратарь «Зенита» высказался о том, сколько денег ему хватит в месяц: «Тысяч 30 достаточно будет, если бы жил один, без жены».
– Латышонок сказал, что если питаться на базе и не снимать квартиру, то достаточно 30 тысяч в месяц, чтобы прожить в Санкт‑Петербурге.
– У него, наверное, нет ребенка, поэтому ему хватает. С ребенком было бы потяжелее. Когда у нас не было ребенка, можно было уложиться в эту сумму. Нас реально кормили, я рядом жил с базой. А жене он что? С другой стороны, на рынок можно поехать (улыбается).
– А у тебя сколько в месяц выходит?
– Я не считаю, – сказал вратарь «Динамо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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