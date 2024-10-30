Лунев о словах Латышонка про 30 тысяч рублей в месяц: «Когда не было ребенка, можно было уложиться в эту сумму. Нас кормили, я рядом жил с базой»

Андрей Лунев прокомментировал слова Евгения Латышонка о ежемесячных тратах .

Ранее вратарь «Зенита » высказался о том, сколько денег ему хватит в месяц: «Тысяч 30 достаточно будет, если бы жил один, без жены».

– Латышонок сказал, что если питаться на базе и не снимать квартиру, то достаточно 30 тысяч в месяц, чтобы прожить в Санкт‑Петербурге.

– У него, наверное, нет ребенка, поэтому ему хватает. С ребенком было бы потяжелее. Когда у нас не было ребенка, можно было уложиться в эту сумму. Нас реально кормили, я рядом жил с базой. А жене он что? С другой стороны, на рынок можно поехать (улыбается).

– А у тебя сколько в месяц выходит?

– Я не считаю, – сказал вратарь «Динамо ».