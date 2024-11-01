Хавбек «Пари НН» Майга о словах Латышонка про 30 тысяч рублей в месяц: «Ха-ха. Думаю, это невозможно. Только на бензин столько уходит. Как он так может жить?»
Мамаду Майга прокомментировал слова Евгения Латышонка о ежемесячных тратах.
Ранее вратарь «Зенита» высказался о том, сколько денег ему хватит в месяц: «Тысяч 30 достаточно будет, если бы жил один, без жены».
«Латышонок сказал что живет на 30 тысяч? Ха-ха. Думаю, это невозможно. 30 тысяч? Только на бензин столько уходит. Как он так может жить? Если только Латышонок живет один, и за него все делает клуб. А если он тратит сам, то это очень мало», — сказал хавбек «Пари НН».
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