Литвинов о словах Латышонка про 30 тысяч рублей в месяц: «Не верю, он живет в Санкт-Петербурге. Мои друзья на 30 тысяч пытаются выжить»
Руслан Литвинов не верит, что Евгений Латышонок тратит 30 тысяч в месяц.
Ранее вратарь «Зенита» Евгений Латышонок высказался о том, сколько денег ему хватит в месяц: «Тысяч 30 достаточно будет, если бы жил один, без жены».
«Не верю, что Латышонок тратит 30 тысяч в месяц. Ребят, он живет в Санкт-Петербурге.
Я это понимаю, когда встречаюсь с друзьями, они на 30 тысяч пытаются выжить. А как в Питере прожить на 30 тысяч?» – сказал полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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