Литвинов о словах Латышонка про 30 тысяч рублей в месяц: «Не верю, он живет в Санкт-Петербурге. Мои друзья на 30 тысяч пытаются выжить»

Руслан Литвинов не верит, что Евгений Латышонок тратит 30 тысяч в месяц.

Ранее вратарь «Зенита » Евгений Латышонок высказался о том, сколько денег ему хватит в месяц: «Тысяч 30 достаточно будет, если бы жил один, без жены».

«Не верю, что Латышонок тратит 30 тысяч в месяц. Ребят, он живет в Санкт-Петербурге.

Я это понимаю, когда встречаюсь с друзьями, они на 30 тысяч пытаются выжить. А как в Питере прожить на 30 тысяч?» – сказал полузащитник «Спартака ».