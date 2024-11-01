Салливан после 2:1 с «Анахаймом»: «Не отказываемся от нашего пути к успеху. «Питтсбург» не жертвует атакой, играя более расчетливо»

Майк Салливан высказался о победе «Питтсбурга» над «Анахаймом».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Пингвинс» выиграли в овертайме со счетом 2:1, прервав серию из шести поражений подряд. Команда набрала 8 очков в 12 матчах и занимает 15-е место в Восточной конференции.

«Это была одна из самых цельных наших игр. Мы контролировали территорию, играли более вертикально.

«Питтсбург » не жертвует атакой, играя более расчетливо. Это тот разговор, который мы ведем с командой.

Не собираемся отказываться от нашего пути к успеху. Именно эту мысль мы проповедуем команде. Многие ребята сегодня вошли в игру и провели ее очень хорошо», – сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан .

Тренер «Анахайма» про 1:2 с «Питтсбургом»: «Они были чертовски хороши. Их разругали за поражения и игру в защите, но нам просто повезло дотянуть до овертайма»