«Питтсбург» прервал серию из 6 поражений, одолев «Анахайм» (2:1 ОТ). Кросби сделал дубль, команда впервые пропустила менее 3 шайб за матч в сезоне
«Питтсбург» прервал серию из 6 поражений подряд, одолев «Анахайм» (2:1 ОТ).
«Пингвинс» обыграли «Дакс» (2:1 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ за счет дубля Сидни Кросби.
37-летний капитан «Пингвинс» сравнял счет на 42-й минуте, а на 63-й стал автором победной шайбы.
Он был признан первой звездой встречи, а второй был назван вратарь команды Алекс Неделькович, отразивший 22 из 23 бросков калифорнийцев.
Пенсильванцы впервые в сезоне пропустили менее 3 шайб за игру (в 12-й игре регулярки).
У команды под руководством Майка Салливана стало 8 очков в 12 играх, она занимает 7-е место в Столичном дивизионе и 15-е – в Восточной конференции (по проценту очков – 8-е и 16-е соответственно).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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