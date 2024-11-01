«Питтсбург» прервал серию из 6 поражений, одолев «Анахайм» (2:1 ОТ). Кросби сделал дубль, команда впервые пропустила менее 3 шайб за матч в сезоне

«Питтсбург» прервал серию из 6 поражений подряд, одолев «Анахайм» (2:1 ОТ).

«Пингвинс» обыграли «Дакс» (2:1 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ за счет дубля Сидни Кросби .

37-летний капитан «Пингвинс» сравнял счет на 42-й минуте, а на 63-й стал автором победной шайбы.

Он был признан первой звездой встречи, а второй был назван вратарь команды Алекс Неделькович , отразивший 22 из 23 бросков калифорнийцев.

Пенсильванцы впервые в сезоне пропустили менее 3 шайб за игру (в 12-й игре регулярки).

У команды под руководством Майка Салливана стало 8 очков в 12 играх, она занимает 7-е место в Столичном дивизионе и 15-е – в Восточной конференции (по проценту очков – 8-е и 16-е соответственно).