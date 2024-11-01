Тренер «Анахайма» про 1:2 с «Питтсбургом»: «Они были чертовски хороши. Их разругали за поражения и игру в защите, но нам просто повезло дотянуть до овертайма»

Тренер «Анахайма» высказался о поражении своей команды от «Питтсбурга» (1:2 ОТ).

«Пингвинс» прервали серию поражений из 6 матчей и впервые в сезоне пропустили менее 3 шайб за игру.

«Питтсбург » провел чертовски хорошую игру. Их разругали журналисты и болельщики – за поражения и игру в защите. Сегодня они были исключительно эффективны.

Нам просто повезло, что мы дотянули до овертайма. Очевидно, что «Дос» был парнем, державшим нас в игре», – сказал Грег Кронин .

Вратарь «Дакс» Лукаш Достал отразил 44 из 46 бросков и был признан третьей звездой встречи.