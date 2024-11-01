Тренер «Анахайма» про 1:2 с «Питтсбургом»: «Они были чертовски хороши. Их разругали за поражения и игру в защите, но нам просто повезло дотянуть до овертайма»
Тренер «Анахайма» высказался о поражении своей команды от «Питтсбурга» (1:2 ОТ).
«Пингвинс» прервали серию поражений из 6 матчей и впервые в сезоне пропустили менее 3 шайб за игру.
«Питтсбург» провел чертовски хорошую игру. Их разругали журналисты и болельщики – за поражения и игру в защите. Сегодня они были исключительно эффективны.
Нам просто повезло, что мы дотянули до овертайма. Очевидно, что «Дос» был парнем, державшим нас в игре», – сказал Грег Кронин.
Вратарь «Дакс» Лукаш Достал отразил 44 из 46 бросков и был признан третьей звездой встречи.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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