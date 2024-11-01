Минтюков сыграл 22:37 против «Питтсбурга» – 2-е время в сезоне. У него «минус 1», 2 броска, 2 хита, 3 блока и 3 потери
Павел Минтюков сыграл 22:37 против «Питтсбурга» – 2-е время в сезоне.
20-летний защитник «Анахайма» стал лидером команды по игровому времени в матче с «Пингвинс» (1:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Россиянин завершил встречу с полезностью «минус 1», 2 бросками в створ, 2 силовыми приемами, 3 блоками и 3 потерями.
В текущем сезоне у Минтюкова 2 (2+0) очка в 9 играх при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 21:01.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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