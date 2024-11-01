Кросби обошел Гретцки по голам при равном счете (215) и делит с Дионном 8-е место в истории НХЛ. Лидер – Овечкин
Сидни Кросби обошел Уэйна Гретцки по голам при равном счете.
Капитан «Питтсбурга» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (2:1 ОТ).
В текущем сезоне на счету 37-летнего канадца стало 12 (3+9) очков в 12 играх при полезности «минус 4». За карьеру в рамках регулярок – 1608 (595+1013) баллов в 1284 играх.
215 голов Кросби из 595 были забиты при равном счете и позволяли «Питтсбургу» выходить вперед в матчах.
Он делит 8-е место в истории лиги по числу таких голов с Марселем Дионном. На 10-м месте идет Уэйн Гретцки (214).
В топ-7 входят Александр Овечкин («Вашингтон», 284), Бретт Халл (264), Яромир Ягр (262), Теему Селянне (232), Горди Хоу (228), Марк Мессье (220) и Брендан Шенахан (217).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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