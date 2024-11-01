Кросби вышел на 8-е место в истории НХЛ по матчам с 2+ очками (474), обогнав Сакика

Сидни Кросби вышел на 8-е место в истории НХЛ по матчам с 2+ очками (474).

Капитан «Питтсбурга » сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (2:1 ОТ).

В текущем сезоне на счету 37-летнего канадца стало 12 (3+9) очков в 12 играх при полезности «минус 4».

За карьеру в рамках регулярок – 1608 (595+1013) баллов в 1284 играх.

Кросби набрал 2+ очка за игру в 474 играх в регулярных чемпионатах. Он вышел на чистое 8-е место в истории лиги по этому показателю, обогнав Джо Сакика (473). Выше идут Уэйн Гретцки (824), Яромир Ягр (540), Марк Мессье (513), Горди Хоу (511), Марио Лемье (497) и Стив Айзерман (477).

Среди действующих игроков 2-е место занимает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (435 – с учетом 1+2 в сегодняшнем матча с «Монреалем», 12-е место в общем зачете).