Кросби вышел на 8-е место в истории НХЛ по матчам с 2+ очками (474), обогнав Сакика
Сидни Кросби вышел на 8-е место в истории НХЛ по матчам с 2+ очками (474).
Капитан «Питтсбурга» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (2:1 ОТ).
В текущем сезоне на счету 37-летнего канадца стало 12 (3+9) очков в 12 играх при полезности «минус 4».
За карьеру в рамках регулярок – 1608 (595+1013) баллов в 1284 играх.
Кросби набрал 2+ очка за игру в 474 играх в регулярных чемпионатах. Он вышел на чистое 8-е место в истории лиги по этому показателю, обогнав Джо Сакика (473). Выше идут Уэйн Гретцки (824), Яромир Ягр (540), Марк Мессье (513), Горди Хоу (511), Марио Лемье (497) и Стив Айзерман (477).
Среди действующих игроков 2-е место занимает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (435 – с учетом 1+2 в сегодняшнем матча с «Монреалем», 12-е место в общем зачете).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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