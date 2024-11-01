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  • Щитов о Ларионове: «Умный, начитанный человек, не зря у него было прозвище Профессор. Именно он стал законодателем мод среди тренеров КХЛ»
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Щитов о Ларионове: «Умный, начитанный человек, не зря у него было прозвище Профессор. Именно он стал законодателем мод среди тренеров КХЛ»

Никита Щитов заявил, что ему нравятся пресс-конференции Игоря Ларионова.

«Во-первых, Ларионов уважительно относится к представителям прессы. Во-вторых, Игорь Николаевич – очень умный, начитанный человек, у него хороший язык. Не зря у него было прозвище Профессор во время игры.

Я сам был на пресс-конференции Ларионова и задавал ему вопросы. Он очень интересно, развернуто отвечает, и не только про хоккей, но и, например, про питание. Его ответы можно всем людям брать на заметку.

Скажем так, именно Ларионов стал законодателем мод среди тренеров. Игорь Николаевич умеет говорить, но и они имеют высшее образование.

Работать в КХЛ тренером – большая заслуга, сюда попадают умные люди, которые умеют интересно рассказывать. Они могут преподавать в институтах.

Поэтому тренеры пересмотрели отношение к пресс-конференциям, стали развернуто отвечать и появилось больше внимания со стороны журналистов. Людям ведь интересно, когда квалифицированный человек интересно говорит.

Вы придете к врачу, и он должен объяснить, какой у вас диагноз. Так же и тренер должен рассказать, что происходило на льду, почему играл тот или иной хоккеист, почему забили или пропустили гол», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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