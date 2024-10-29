«Торпедо» проиграло 4 из 5 последних матчей, 3 – подряд. У ЦСКА 3 победы кряду
«Торпедо» проиграло третий матч подряд.
Команда Игоря Ларионова дома уступила ЦСКА в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (1:3). Ранее нижегородцы потерпели поражения от «Витязя» (1:2) и «Салавата Юлаева» (4:5).
В пяти последних матчах «Торпедо» одержало лишь одну победу – над «Нефтехимиком» (3:1).
Для москвичей сегодняшняя победа стала третьей кряду. 7 ноября команда Ильи Воробьева проведет дерби со «Спартаком».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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